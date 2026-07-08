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Силовые структуры
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12:11, 8 июля 2026Силовые структуры

В России впервые задержан коммерсант из теневого рынка персональных данных

В Петербурге задержан мужчина, торговавший наркотиками и личными данными
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге впервые раскрыт коммерсант из теневого рынка данных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, этот случай уникален потому, что до этого сообщалось о задержании владельцев аналогичных Telegram-ботов и журналистов, которые ими пользовались.

Фигуранту 28 лет. Его задержали в Буграх. Мужчина получал информацию о людях через Telegram-боты и передавал эти сведения третьим лицам за деньги. Во время обыска полицейские нашли у него более 650 граммов наркотиков, уже расфасованных примерно в 800 пакетиков для будущих закладок.

В отношении него возбуждены два уголовных дела — по статьям о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные, и о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области правоохранители задержали троих участников организованной преступной группы (ОПГ) хакеров.

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