В России впервые задержан коммерсант из теневого рынка персональных данных

В Петербурге задержан мужчина, торговавший наркотиками и личными данными

В Санкт-Петербурге впервые раскрыт коммерсант из теневого рынка данных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, этот случай уникален потому, что до этого сообщалось о задержании владельцев аналогичных Telegram-ботов и журналистов, которые ими пользовались.

Фигуранту 28 лет. Его задержали в Буграх. Мужчина получал информацию о людях через Telegram-боты и передавал эти сведения третьим лицам за деньги. Во время обыска полицейские нашли у него более 650 граммов наркотиков, уже расфасованных примерно в 800 пакетиков для будущих закладок.

В отношении него возбуждены два уголовных дела — по статьям о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные, и о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области правоохранители задержали троих участников организованной преступной группы (ОПГ) хакеров.