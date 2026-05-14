ОПГ хакеров накрыли в российском городе

В Челябинске ФСБ задержала троих предполагаемых членов хакерской ОПГ

В Челябинской области правоохранители задержали троих участников организованной преступной группы (ОПГ) хакеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Задержанные проходят подозреваемыми по статье 272.1 УК РФ («Незаконное использование, сбор и хранение персональных данных»).

По данным оперативников, фигуранты использовали вредоносную компьютерную программу и получили неправомерный доступ к базе данных одной из государственных структур. Другие подробности не раскрываются.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан создатель одного из крупнейших Telegram-ботов, продававший личные данные россиян.