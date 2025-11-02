Раскрыт продававший личные данные россиян крупнейший Telegram-бот

В Петербурге задержан создатель Telegram-бота, продававший личные данные россиян

В Санкт-Петербурге задержан создатель одного из крупнейших Telegram-ботов, продававший личные данные россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемый владелец сервиса обеспечивал его функционирование и был одним из основных администраторов. В отношении него возбуждено уголовное дело по частям 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным правоохранителей, деятельность бота была связана с обработкой собранных из-за утечек из различных источников больших массивов данных. Это адреса проживания россиян, места их работы, информация о доходах, состоянии банковских счетов и другие уникальные записи.

По предварительной информации, доходы от деятельности этого ресурса варьировались от 13 до 16 миллионов рублей в месяц.

По словам представителя МВД, невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи личных данных россиян неограниченному кругу лиц. Волк отметила, что зафиксированы факты использования бота аферистами, похищавшими деньги жителей России.

