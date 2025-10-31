В Москве задержали владельца популярного бота

В Москве задержали разработчика и владельца бота Userbox

В Москве задержали владельца бота по пробиву Userbox. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Userbox был создан как инструмент для поиска и анализа данных. Он помогал пользователям находить информацию по телефонным номерам, никам, имейл-адресам и аккаунтам в социальных сетях. Бот использовал базы утечек и открытые источники.

Сейчас Userbox не работает. Его разработчика обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

