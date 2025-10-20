Силовые структуры
16:49, 20 октября 2025

Улучшение показателей закончилось уголовным делом для сотрудника ФНС

В Дагестане возбудили дело против сотрудника ФНС
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Дагестане возбудили дело против сотрудника Федеральной налоговой службы за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина решил улучшить свои показатели по снижению недоимки по налогам и незаконно подключился к автоматизированной информационной системе «Налог-3». Сотрудник удалил данные о начисленной задолженности, а также расчетах по транспортному и земельному налогам. Сумма налогов для налогоплательщиков была уменьшена на три миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярске задержали 52-летнего мужчину за незаконный оборот золота на 6,5 миллиона рублей.

