У россиянина изъяли золотой самородок за 6,5 миллиона рублей

В Красноярске задержали 52-летнего мужчину за незаконный оборот золота на 6,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, мужчина приобретал драгоценные металлы в виде сплавов из золота и серебра. Он хранил их дома и в автомобиле.

Во время обысков у россиянина изъяли самородное золото на 700 граммов за 6,5 миллиона рублей. Следователи устанавливают сообщников задержанного. Возбуждено дело по части 5 статьи 191 («Совершение незаконной сделки, связанной с драгоценными металлами, незаконное хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

