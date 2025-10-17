Российский наркодилер превратил три килограмма зелья в камни

В Нижнем Новгороде задержали 35-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, при попытке досмотра подозреваемый выбросил пять пакетиков с запрещенными веществами. Позже силовики выявили 59 тайников с зельем. Мужчина замаскировал запрещенный товар под обычные камни. Общий вес изъятого превысил три килограмма.

По решению суда, на время расследования уголовного дела наркоторговца отправили в СИЗО.

