Российский наркодилер превратил три килограмма зелья в камни

В Нижнем Новгороде задержали 35-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, при попытке досмотра подозреваемый выбросил пять пакетиков с запрещенными веществами. Позже силовики выявили 59 тайников с зельем. Мужчина замаскировал запрещенный товар под обычные камни. Общий вес изъятого превысил три килограмма.
По решению суда, на время расследования уголовного дела наркоторговца отправили в СИЗО.
До этого в Колумбии полицейские поймали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо, скармливавшего врагов крокодилам.