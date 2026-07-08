В соцсетях распространился фейк о планах Госдумы ввести штрафы за измены в браке

Сообщения о планах Госдумы ввести штрафы за измены в браке оказались фейком

В соцсетях появилась информация о том, что Госдума планирует внести поправки в Семейный кодекс. В сообщениях со ссылкой на Telegram-канал Mash утверждается, что, согласно этим изменениям, состоящих в браке граждан будут штрафовать и лишать имущества за служебные романы.

В действительности подобные поправки существуют, однако авторы инициативы, по их словам, на данный момент лишь заручились поддержкой сенатора Айрата Гибатдинова. По данным Mash, он только обещал внести предложение в Госдуму. Поэтому утверждать, что Госдума планирует внести подобные поправки в Семейный кодекс, некорректно. При этом информации об инициативе на официальном аккаунте Айрата Гибатдинова нет.

Кроме того, для внесения поправок в Семейный кодекс инициатива должна быть принята в трех чтениях в Госдуме, а также Совфедом. После одобрения обеими палатами закон поступает на подпись президента России. И только после удачного прохождения всех этапов поправки могут быть внесены в Семейный кодекс.

Ранее подобные инициативы критиковались и не принимались. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов говорил, что идея ввести штрафы за измены напоминает средневековую торговлю индульгенциями.

Также известно, что авторы инициативы обсуждают не сам факт штрафа или лишения имущества, а расширение условий брачного договора по взаимному согласию сторон. Соответственно, пара заранее по обоюдному решению сможет вписать в брачный договор, что будет считаться изменой, как ее доказать и какие будут санкции.

Сообщение не получило широкого распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».