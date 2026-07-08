Зеленский сообщил о проведении «важной встречи»

Зеленский: Встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили перспективы совместной работы в Европе над антибаллистикой, чтобы добавить защиты всем — и Украине, и каждой стране», — написал Зеленский.

По его словам, обсуждались поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что вежливо побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.