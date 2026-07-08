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12:10, 8 июля 2026Бывший СССР

Зеленский сообщил о проведении «важной встречи»

Зеленский: Встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили перспективы совместной работы в Европе над антибаллистикой, чтобы добавить защиты всем — и Украине, и каждой стране», — написал Зеленский.

По его словам, обсуждались поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что вежливо побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

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