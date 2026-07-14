Россиян предупредили о мошенничестве с жильем

Доцент Щербаченко: Предоплата за квартиру часто бывает схемой мошенников

Просьба внести предоплату, чтобы забронировать съемную квартиру, часто бывает схемой мошенников. Об этом предупредил россиян доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, его слова передает RT.

Аферисты используют фотографии из интернета и создают привлекательное объявление о сдаче жилья. Когда с автором публикации связывается потенциальный арендатор, он просит внести предоплату, чтобы забронировать жилье.

Эксперт посоветовал не переводить деньги незнакомым лицам, а также всегда встречаться с арендодателем лично и осматривать квартиру перед оплатой. «Если вас торопят с оплатой — это может быть мошенничество», — подчеркнул Щербаченко.

Помимо этого стоит включить двухфакторную аутентификацию во всех важных сервисах — это создаст дополнительный барьер для мошенников в случае кражи кода. Помимо этого, не стоит вводить коды из смс или пуш-уведомлений на незнакомых сайтах, заключил доцент.

Ранее россиян предупредили, что заниженная цена квартиры в договоре при покупке может быть признаком мошенничества с налогами.