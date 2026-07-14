Россияне резко полюбили пляжный отдых в одной соседней стране

Российские туроператоры сообщили о двукратном всплеске спроса на пляжный отдых в Грузии

Россияне резко полюбили пляжный отдых в Грузии — отечественные туроператоры сообщили о двукратном всплеске спроса на поездки в эту соседнюю страну. Об этом говорится на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что соотечественники едут не только в популярный Батуми, но и начинают обращать внимание на Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и другие курорты. Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что за год интерес к направлению вырос на 93 процента. «Туристы часто выбирают вылеты в последний момент, то есть на текущей неделе и на следующей», — добавила она.

Чаще всего российские туристы останавливают свой выбор на современных четырех- и пятизвездочных отелях с развитой инфраструктурой прямо у моря или небольших апарт-отелях на первой линии. Помимо этого, они бронируют такие экскурсионные программы, как: «Открывая Грузию. Тбилиси» на три дня стоимостью от 32,5 тысячи рублей, десятидневный маршрут в Тбилиси и Батуми «Грузия с отдыхом на море» стоимостью от 110,4 тысячи рублей, «Оздоровительная Грузия с посещением Боржоми» от 85,9 тысячи рублей и другие.

Обычно туристы летают регулярными рейсами российских авиакомпаний «Азимут» и Red Wings или грузинского перевозчика Georgian Airways. Заранее билеты можно купить от 50 тысяч рублей туда и обратно.

В июне спрос россиян на поездки в Грузию вырос почти на 30 процентов из-за концерта Канье Уэста. На мероприятие было распродано 70 тысяч билетов за восемь часов после начала продаж.

