Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 14 июля 2026Бывший СССР

Украинцы назвали причину тряски от ярости при въезде в Польшу

The Guardian: Украинцы пожаловались на плохое отношение со стороны польских пограничников
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Граждане Украины жалуются, что польские пограничники на приграничных пунктах пропуска плохо с ними обращаются. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня сотрясает ярость из-за того, как на нас смотрят, как с нами обращаются», — рассказала женщина из Киева, пожелавшая сохранить анонимность.

По данным издания, у пересекающих границу украинцев возникает ощущение пренебрежительного отношения со стороны поляков. Они жалуются на агрессивное поведение пограничников и вынужденное многочасовое ожидание в очередях под открытым небом вне зависимости от погодных условий.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал украинцев призывного возраста, находящихся в Польше, вернуться на родину и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, граждане Украины, «разъезжающие на роскошных автомобилях» или нарушающие общественный порядок, также должны быть депортированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    СМИ назвали главное условие Китая по «Силе Сибири — 2»
    Европа стала заложницей мировых событий из-за поддержки Украины
    Президент Бразилии назвал позором поведение футболистов сборной после вылета с ЧМ
    Гремучая змея дважды укусила мужчину
    Сбежавшему комбригу ВСУ избрали меру пресечения
    Введение сбора за проход грузов через Ормузский пролив назвали давней идеей Трампа
    Появились детали атаки ВСУ на крупнейший нефтехимический комплекс России
    Эксперт Коган объяснил рост популярности китайских машин в РФ
    Бывший полицейский получил срок за смертельное ДТП в пьяном виде
    Глава российского региона ограничил доступ чиновников к топливу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok