Украинцы назвали причину тряски от ярости при въезде в Польшу

The Guardian: Украинцы пожаловались на плохое отношение со стороны польских пограничников

Граждане Украины жалуются, что польские пограничники на приграничных пунктах пропуска плохо с ними обращаются. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня сотрясает ярость из-за того, как на нас смотрят, как с нами обращаются», — рассказала женщина из Киева, пожелавшая сохранить анонимность.

По данным издания, у пересекающих границу украинцев возникает ощущение пренебрежительного отношения со стороны поляков. Они жалуются на агрессивное поведение пограничников и вынужденное многочасовое ожидание в очередях под открытым небом вне зависимости от погодных условий.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал украинцев призывного возраста, находящихся в Польше, вернуться на родину и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, граждане Украины, «разъезжающие на роскошных автомобилях» или нарушающие общественный порядок, также должны быть депортированы.