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16:51, 14 июля 2026Экономика

В Евросоюзе забили тревогу из-за опасной экономической проблемы

ЕК: Население Евросоюза сократится до 445 миллионов человек к 2050 году
Кирилл Луцюк

Фото: adriaticfoto / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время население Европейского союза достигло пика и теперь будет убывать. Об этом заявила член Европейской комиссии (ЕК) Дубравка Шуйца. Ее выступление процитировано на сайте ЕК.

По ее словам, сейчас в ЕС проживают 450,6 миллиона человек. К 2050 году этот показатель сократится примерно до 445 миллионов. В 2100 году речь пойдет уже о 398,8 миллиона. Это минус 11,7 процента и выход на уровень, который последний раз фиксировался в 1970-е.

Подобные изменения обернутся серьезными проблемами для европейской экономики. Они касаются как нехватки рабочей силы и напряженности государственных бюджетов, так и нагрузки на системы здравоохранения, образования и профессиональной подготовки.

Шуйца уточнила, что сегодня европейцы живут дольше, чем когда-либо прежде. К 2050 году почти каждый третий гражданин ЕС будет старше 65 лет (в настоящее время — каждый пятый). Средняя продолжительность жизни может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин к 2100 году. По словам еврокомиссара, ребенок, родившийся в ЕС в 2023 году, может рассчитывать на жизнь без серьезных болезней до 75,3 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Японии численность трудоспособного населения сократилась на 16 процентов по сравнению с пиковым значением в 1995 году. Это привело к ожесточенной конкуренции за кадры.

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