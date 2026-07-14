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19:04, 14 июля 2026Бывший СССР

Зеленский обсудит будущее Минобороны Украины

Зеленский проведет встречу с главой Минобороны Украины Федоровым
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Минобороны Михаилом Федоровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Есть информация, что у Зеленского состоится еще одна встреча с министром обороны Федоровым, на которой будет решаться, что будет дальше с Минобороны», — сказано в публикации.

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Федорова хотят отправить в отставку, потому что многим не нравится, что он борется с коррупцией.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева.

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