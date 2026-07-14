Бескрестнов: Федорова хотят отправить в отставку, потому что он борется с коррупцией

Власти хотят отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, потому что многим не нравится, что он борется с коррупцией. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)) заявил его советник Сергей Бескрестнов.

«Я примерно понимаю, сколько людей коллеги проверили на полиграфе, сколько уволили и сколько денег сэкономили для страны. Уверен, что многим это не понравилось», — заявил советник.

Он добавил, что за борьбой с антикоррупционными мерами стоят конкретные люди, но не назвал их имена.

Ранее в украинских СМИ уже писали, что Федорова хотят уволить за борьбу с «люксовой коррупцией». По информации журналистов, многим представителям власти не понравилось, что новый министр обороны не принимает участия в коррупционных схемах.