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12:31, 14 июля 2026Бывший СССР

Советник министра обороны Украины объяснил его отставку

Бескрестнов: Федорова хотят отправить в отставку, потому что он борется с коррупцией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти хотят отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, потому что многим не нравится, что он борется с коррупцией. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)) заявил его советник Сергей Бескрестнов.

«Я примерно понимаю, сколько людей коллеги проверили на полиграфе, сколько уволили и сколько денег сэкономили для страны. Уверен, что многим это не понравилось», — заявил советник.

Он добавил, что за борьбой с антикоррупционными мерами стоят конкретные люди, но не назвал их имена.

Ранее в украинских СМИ уже писали, что Федорова хотят уволить за борьбу с «люксовой коррупцией». По информации журналистов, многим представителям власти не понравилось, что новый министр обороны не принимает участия в коррупционных схемах.

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