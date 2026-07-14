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Из жизни
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12:36, 14 июля 2026Из жизни

Женщина стала кусать пальцы ног мужа и вывела его из комы

В Китае женщина пять лет кусала мужа за пальцы ног, чтобы вывести его из комы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Жительница Китая Сун Мэй вывела мужа из вегетативного состояния с помощью укусов. Об этом пишет South China Morning Post.

В октябре 2019 года супруг Сун — Чжао Цзиньцянь — залез на крышу склада, чтобы спасти трехлетнего ребенка. Схватив его на руки, Чжао сорвался с высоты около шести метров. Во время падения он закрывал ребенка собственным телом. Ребенок выжил, а мужчина получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому.

С тех пор Сун ухаживала за мужем: спала меньше трех часов в сутки, пела ему песни и ежедневно делала массаж. Однажды она решила попробовать необычный метод и стала кусать Чжао за пальцы ног. Женщина надеялась, что боль разбудит супруга, и это сработало.

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В 2024 году Чжао начал приоткрывать глаза и слабо реагировать на окружающий мир. Спустя еще некоторое время он смог понимать речь, поднимать руку в ответ и даже ненадолго вставать с посторонней помощью.

30 июня 2026 года он прошептал жене: «Сун Мэй, я тебя люблю». Вскоре Чжао начал заново учиться писать, и единственным словом, которое он смог вывести, стало имя жены.

Отмечается, что до случившегося супруги жили в любви и согласии. Сун и Чжао не были богаты, однако Сун Мэй бесплатно учила рисованию детей из бедных семей, а Чжао помогал деньгами школьнику из отдаленного горного района.

Ранее сообщалось, что в Китае девушка очнулась после трехмесячной комы и улыбнулась жениху за два дня до свадьбы.

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