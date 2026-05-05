07:01, 5 мая 2026

Невеста очнулась после трехмесячной комы за два дня до свадьбы

Олег Парамонов
Фото: feelartfeelant / Shutterstock / Fotodom

В Китае девушка очнулась после трехмесячной комы и улыбнулась жениху за два дня до собственной свадьбы. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В конце прошлого года 24-летняя Ван Жанжань и Чжан Сижуй решили сыграть свадьбу после шести лет отношений. Церемонию назначили на 25 апреля, заранее забронировали отель и договорились об участии популярного ведущего.

В январе у Ван заболело горло, и она вместе с женихом отправилась в ближайшую клинику. Там ей прописали лекарства и сделали укол. Через несколько минут после инъекции у девушки онемел язык, началась рвота и затруднилось дыхание. Жених вызвал скорую помощь, однако к приезду медиков у невесты начался аллергический шок.

Мозг девушки более четырех минут оставался без кислорода, что привело к необратимым последствиям. Она 92 дня была без сознания. Лишь 23 апреля Ван впервые открыла глаза и улыбнулась жениху. Говорить и двигаться она пока не может.

Ранее сообщалось, что в Канаде невеста очнулась после комы за считанные дни до свадьбы и немедленно вышла замуж. Персонал больницы делал все возможное, чтобы ей помочь: они даже ухаживали за волосами женщины, пока она была без сознания.

