Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:13, 23 декабря 2025Из жизни

Найден огромный «жирберг» длиной 100 метров и весом 100 тонн. Откуда под землей берутся чудовищные сгустки жира?

Под Лондоном нашли гигантский сгусток из жира и отбросов длиной 100 метров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock / Fotodom  

Под Лондоном снова нашли «жирберг» (fatberg) — чудовищного размера сгусток застывшего жира и отбросов, перекрывающий канализацию. Он вырос в том же районе, где 2017 году обнаружили другой 140-метровый «жирберг», застрявший в коллекторе викторианских времен. В тот раз борьба с массой из слипшихся салфеток, подгузников и выброшенных презервативов заняла девять недель и транслировалась по телевидению.

Гигантский сгусток жира обнаружили в районе Уайтчепел

На очередного «канализационного монстра» наткнулись инженеры компании Thames Water, которая заведует лондонским водоснабжением. Длина сгустка составляет около 100 метров, а вес, по оценкам специалистов, может достигать 100 тонн.

Гигантский «жирберг» закупорил коллектор, проложенный в историческом районе Уайтчепел — том самом, где когда-то орудовал Джек-потрошитель. Там до сих пор отводят нечистоты по тесным кирпичным тоннелям, которые проложили еще при королеве Виктории. Их начали строить после Великого зловония 1858 года, когда из-за жары Лондон, до того обходившийся без канализации, окутало густое облако испарений.

Фото: thameswater.co.uk

Викторианская канализация прекрасно справлялась со своей задачей, пока в обиход не вошли влажные салфетки. Когда они попадают в коллекторы, их мигом облепляют масло и жир, остающиеся после приготовления еды. Получившийся сгусток растет как снежный ком. Если его вовремя не заметить, ситуация может выйти из-под контроля.

Этот новый «жирберг» показывает, что именно происходит, когда жир, масло и салфетки спускают в канализацию. Они не исчезают, а накапливаются и причиняют серьезный ущерб

Тим ДэвисThames Water

Новый «жирберг» окрестили «внуком» знаменитого гиганта из Уайтчепела, найденного в 2017 году

Организация Thames Water больше десяти лет борется с гигантскими сгустками затвердевшего жира. Первый «жирберг» перекрыл канализацию на юго-западе города в 2013 году. По своим размерам он был сопоставим с городским автобусом и весил 15 тонн. Его заметили, потому что в окрестных домах перестал действовать слив в унитазах.

Но самый крупный сгусток застывшего жира нашли под Уайтчепелом в 2017 году. Его длина составляла 250 метров, а вес, по некоторым оценкам, превосходил 130 тонн. Серая масса была твердой как камень и пахла так, что даже привычному человеку делалось не по себе. Новый «жирберг» называют его «внуком».

Фото: thameswater.co.uk

Специалисты Thames Water обещали справиться с ним за три недели, но их прогноз оказался слишком оптимистичным. В действительности работы по ликвидации засора продолжалась втрое дольше.

Каждый день восемь рабочих спускались в коллектор под Уайтчепел-роуд с лопатами, кирками и шлангами высокого давления. Они отбивали куски от жирового айсберга, а затем поднимали их на поверхность

Теперь на остатки «уайтчепелского монстра» можно посмотреть в музее Лондона.

Канализации других городов и стран тоже не застрахованы от «жирбергов». В частности, их находили в Нью-Йорке, Денвере, Валенсии, Мельбурне. Меньше года назад музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить концерт в Австралии из-за гигантского сгустка жира, образовавшегося неподалеку от места выступления. Из-за засора сточные воды стали выливаться на улицы.

Гигантские сгустки жира режут на части при помощи струй воды под высоким давлением

В 2017 году сгусток жира под Уайтчепелом резали при помощи струй воды под высоким давлением. Когда это не помогало, в ход шли кирки. Отбитые фрагменты приходилось поднимать на поверхность вручную. Именно поэтому работа заняла столько времени.

Фото: thameswater.co.uk

В 2025 году небольшие куски аналогичного «жирберга», засорившего канализацию в лондонском Фелтхэме, отсасывали при помощи специального аппарата.

Борьба со сгустками жира обходится очень недешево. «На устранение засоров и ремонт канализаций каждый год тратятся десятки миллионов фунтов стерлингов (миллиарды рублей), — утверждает Тим Дэвис из Thames Water. — В конечном счете расплачиваться за это приходится потребителям».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    США приготовились к возможному вторжению в Венесуэлу

    Шаляпин оправдался за скандальные слова о женщинах

    Внучка Чарли Чаплина заявила о желании сменить фамилию

    Россиянка поверила мошенникам и осталась без жилья

    Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании

    Актер сериала «Ландыши» назвал самое главное в жизни

    Глава IBU сделал заявление в связи со смертью 27-летнего норвежского биатлониста-чемпиона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok