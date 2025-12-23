Под Лондоном нашли гигантский сгусток из жира и отбросов длиной 100 метров

Под Лондоном снова нашли «жирберг» (fatberg) — чудовищного размера сгусток застывшего жира и отбросов, перекрывающий канализацию. Он вырос в том же районе, где 2017 году обнаружили другой 140-метровый «жирберг», застрявший в коллекторе викторианских времен. В тот раз борьба с массой из слипшихся салфеток, подгузников и выброшенных презервативов заняла девять недель и транслировалась по телевидению.

Гигантский сгусток жира обнаружили в районе Уайтчепел

На очередного «канализационного монстра» наткнулись инженеры компании Thames Water, которая заведует лондонским водоснабжением. Длина сгустка составляет около 100 метров, а вес, по оценкам специалистов, может достигать 100 тонн.

Гигантский «жирберг» закупорил коллектор, проложенный в историческом районе Уайтчепел — том самом, где когда-то орудовал Джек-потрошитель. Там до сих пор отводят нечистоты по тесным кирпичным тоннелям, которые проложили еще при королеве Виктории. Их начали строить после Великого зловония 1858 года, когда из-за жары Лондон, до того обходившийся без канализации, окутало густое облако испарений.

Викторианская канализация прекрасно справлялась со своей задачей, пока в обиход не вошли влажные салфетки. Когда они попадают в коллекторы, их мигом облепляют масло и жир, остающиеся после приготовления еды. Получившийся сгусток растет как снежный ком. Если его вовремя не заметить, ситуация может выйти из-под контроля.

Этот новый «жирберг» показывает, что именно происходит, когда жир, масло и салфетки спускают в канализацию. Они не исчезают, а накапливаются и причиняют серьезный ущерб Тим Дэвис Thames Water

Новый «жирберг» окрестили «внуком» знаменитого гиганта из Уайтчепела, найденного в 2017 году

Организация Thames Water больше десяти лет борется с гигантскими сгустками затвердевшего жира. Первый «жирберг» перекрыл канализацию на юго-западе города в 2013 году. По своим размерам он был сопоставим с городским автобусом и весил 15 тонн. Его заметили, потому что в окрестных домах перестал действовать слив в унитазах.

Но самый крупный сгусток застывшего жира нашли под Уайтчепелом в 2017 году. Его длина составляла 250 метров, а вес, по некоторым оценкам, превосходил 130 тонн. Серая масса была твердой как камень и пахла так, что даже привычному человеку делалось не по себе. Новый «жирберг» называют его «внуком».

Специалисты Thames Water обещали справиться с ним за три недели, но их прогноз оказался слишком оптимистичным. В действительности работы по ликвидации засора продолжалась втрое дольше.

Каждый день восемь рабочих спускались в коллектор под Уайтчепел-роуд с лопатами, кирками и шлангами высокого давления. Они отбивали куски от жирового айсберга, а затем поднимали их на поверхность

Теперь на остатки «уайтчепелского монстра» можно посмотреть в музее Лондона.

Канализации других городов и стран тоже не застрахованы от «жирбергов». В частности, их находили в Нью-Йорке, Денвере, Валенсии, Мельбурне. Меньше года назад музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить концерт в Австралии из-за гигантского сгустка жира, образовавшегося неподалеку от места выступления. Из-за засора сточные воды стали выливаться на улицы.

Гигантские сгустки жира режут на части при помощи струй воды под высоким давлением

В 2017 году сгусток жира под Уайтчепелом резали при помощи струй воды под высоким давлением. Когда это не помогало, в ход шли кирки. Отбитые фрагменты приходилось поднимать на поверхность вручную. Именно поэтому работа заняла столько времени.

В 2025 году небольшие куски аналогичного «жирберга», засорившего канализацию в лондонском Фелтхэме, отсасывали при помощи специального аппарата.

Борьба со сгустками жира обходится очень недешево. «На устранение засоров и ремонт канализаций каждый год тратятся десятки миллионов фунтов стерлингов (миллиарды рублей), — утверждает Тим Дэвис из Thames Water. — В конечном счете расплачиваться за это приходится потребителям».