Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:52, 9 октября 2025Из жизни

Из канализации одного города извлекли «жирберг» весом 100 тонн

Канализацию британского города очистили от сгустков жира весом 100 тонн
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @Thames Water

В британском городе Фелтхэм рабочие больше месяца чистили канализационные трубы от сгустков жира. Об этом пишет Daily Mail.

Компания Thames Water извлекла из городской канализации «жирберг» весом 100 тонн, что сравнимо с весом восьми двухэтажных автобусов. «Жирбергом» называют застывшие сгустки из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Материалы по теме:
Концы в воду После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
Концы в водуПосле смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
20 июня 2018
«Такие люди в канализацию не полезут» Ловкие воры опустошили хранилище алмазов и ушли по зловонной трубе. Их выдали мелочи
«Такие люди в канализацию не полезут»Ловкие воры опустошили хранилище алмазов и ушли по зловонной трубе. Их выдали мелочи
10 февраля 2019

По словам представителей компании, «жирберг» застрял в канализации на глубине 10 метров. Чтобы очистить городские трубы, сотрудники Thames Water разбивали огромный сгусток жира на небольшие куски и отсасывали их специальным аппаратом. Они объяснили, что «жирберги» необходимо удалять, поскольку из-за такого засора трубы может порвать, и все сточные воды могут оказаться на улицах и даже в домах людей.

Ранее сообщалось, что в городе Петра, Австралия, рок-музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить свой концерт из-за проблем с водоснабжением на улице. Местная канализация оказалась забита огромным «жирбергом», поэтому сточные воды стали выливаться на улицы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости