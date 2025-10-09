Из канализации одного города извлекли «жирберг» весом 100 тонн

Канализацию британского города очистили от сгустков жира весом 100 тонн

В британском городе Фелтхэм рабочие больше месяца чистили канализационные трубы от сгустков жира. Об этом пишет Daily Mail.

Компания Thames Water извлекла из городской канализации «жирберг» весом 100 тонн, что сравнимо с весом восьми двухэтажных автобусов. «Жирбергом» называют застывшие сгустки из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

По словам представителей компании, «жирберг» застрял в канализации на глубине 10 метров. Чтобы очистить городские трубы, сотрудники Thames Water разбивали огромный сгусток жира на небольшие куски и отсасывали их специальным аппаратом. Они объяснили, что «жирберги» необходимо удалять, поскольку из-за такого засора трубы может порвать, и все сточные воды могут оказаться на улицах и даже в домах людей.

Ранее сообщалось, что в городе Петра, Австралия, рок-музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить свой концерт из-за проблем с водоснабжением на улице. Местная канализация оказалась забита огромным «жирбергом», поэтому сточные воды стали выливаться на улицы.