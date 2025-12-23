Из канализации извлекли «жирберг» весом 100 тонн и длиной 100 метров

В Лондоне канализацию очистили от «жирберга» весом 100 тонн

На востоке Лондона, Великобритания, рабочие очистили канализационные трубы от сгустков жира. Об этом пишет LBC.

Компания Thames Water извлекла из городской канализации «жирберг» весом 100 тонн и длиной 100 метров. «Жирбергом» называют застывшие сгустки из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз. Этот экземпляр состоял по большей части из масла и салфеток.

В Thames Water извлеченный сгусток назвали внуком печального известного «жирберга Уайтчепела». Его обнаружили в лондонском районе Уайтчепел в сентябре 2017 году. Тот «жирберг» весил 130 тонн и достигал в длину 250 метров. На его уничтожение потребовалось два месяца работы без выходных.

Ранее сообщалось, что в британском городе Фелтхэм рабочие больше месяца чистили трубы от сгустков жира. По их словам, «жирберг» застрял в канализации на глубине 10 метров.

