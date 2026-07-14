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13:16, 14 июля 2026Культура

Звезда сериала «ГДР» назвала Гузееву сумасшедшей актрисой

Звезда сериала «ГДР» Линда Лапиньш назвала Ларису Гузееву сумасшедшая актрисой
Андрей Шеньшаков
Линда Лапиньш

Линда Лапиньш. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актриса Линда Лапиньш, известная по сериалу «ГДР», поделилась впечатлениями от совместной работы с Ларисой Гузеевой. Об этом она рассказала в интервью Voice.

Лапиньш, которая успела поработать с Гузеевой на съемочной площадке сериала «Холод», призналась, что восхищается профессионализмом коллеги.

«В самом лучшем смысле слова абсолютно сумасшедший человек, актриса. Приходит на площадку, и ты понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует. Есть только та злая, омерзительная тетя, которая тебя накроет волной, и тебе не спастись», — заявила артистка.

Ранее продюсер Сергей Дворцов высказался о вероятных причинах развода актрисы Ларисы Гузеевой. Ходят слухи, что брак звезды «Жестокого романса» распался еще в 2019 году.

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