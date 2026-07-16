Слухи о закрытии АЗС в российских регионах и переходе на мобильные заправки опровергли

Слухи о закрытии АЗС и переходе на мобильные заправки в трех регионах России — фейк

В соцсетях появилась фейковая информация о том, что в трех регионах России — Красноярском крае, Ярославской и Иркутской областях — закрывают стационарные автозаправочные станции (АЗС). Вместо них якобы появятся мобильные заправки. Эти данные подтверждают сфабрикованные документы за подписью губернаторов, а также «памятки населению». В последних публикуются списки передвижных станций, адреса стоянок и телефонные номера. Кроме того, «указы» от имени властей приходят на почту в администрации округов.

Правительства всех трех регионов опровергли слухи о закрытии заправок и переходе на передвижные пункты. На официальных сайтах Красноярского края, Ярославской и Иркутской областей подобные документы не публиковались.

В официальном канале правительства Красноярского края в «Максе» говорится, что информация о закрытии АЗС не соответствует действительности. Представители властей указали, что подобные публикации могут вызвать ажиотаж и создать дополнительную нагрузку на заправки, что выгодно только противнику. В связи с этим россиян призвали доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные.

Уточняется, что региональный штаб держит на контроле ситуацию на топливном рынке края. В приоритете стоит обеспечение экстренных и оперативных служб, северного завоза, сельхозпредприятий, транспортных компаний и объектов жизнеобеспечения. Эти категории потребителей находятся на особом контроле штаба, их потребности закрываются в полном объеме. «Несмотря на отдельные ограничения, ситуация остается управляемой. Все экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме, перебоев с поставками для социально значимых объектов не зафиксировано. Министерство промышленности и торговли края призывает жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщает региональное правительство.

Ярославские власти также опровергли информацию о том, что 16 июня заправка автомобилей будет проводиться только на трех мобильных АЗС, которые установят на проспекте Октября, Советской и Юбилейной площадях с 8 до 10 утра.

Представители властей призвали горожан получать информацию из официальных источников. А Центр управления регионом опубликовал ответы с акцентом, что сообщения являются фейковыми и верить им не стоит.

Жителей Иркутской области также предупредили о вбросах, касающихся АЗС. На электронную почту горожан стал приходить поддельный указ, якобы подписанный губернатором Игорем Кобзевым. В фальшивом документе говорится о введении особого регламента отпуска горюче-смазочных материалов с 15 июля 2026 года, приостановке работы всех стационарных АЗС, учреждении передвижных пунктов заправки и введении суточного лимита на топливо — не более 20 литров на одно транспортное средство.

В тексте документа утверждается, что данные меры связаны с «критической ситуацией» из-за временного дефицита топлива, а также с «возросшими рисками террористических атак со стороны киевского режима с использованием БПЛА».

В правительстве региона поспешили опровергнуть эти слухи, назвав данную информацию недостоверной.

Также, по данным ИА «Телеинформ», на электронную почту горожан начали приходить письма с памятками якобы от правительства Иркутской области и администрации Иркутска. В документе фигурирует список неких мобильных заправок, расположенных в городе, с адресами и часами работы.

«Это ложная информация, не переходите по ссылкам в подобных письмах и не звоните по номерам телефонов, размещенных в них», — призвали местных жителей.

Примечательно, что документы содержат большое количество ошибок, а скриншоты имеют плохое качество. Например, указ, якобы подписанный губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, содержит ошибку в названии региона. В фейковом документе написано «краяч» вместо «край».

А номер, который указан в памятке (+7 391 299-06-20), имеет негативную характеристику и может принадлежать мошенникам. «Звонок с этого номера может быть опасным и мы настоятельно рекомендуем не брать трубку и не перезванивать!» — предупреждает один из пользователей онлайн-сервиса для поиска информации, помогающего узнать, кто звонил с незнакомого номера.

А жители Ярославской области сами заметили нестыковки в сгенерированной нейросетями карте мобильных заправок. На карте города были перепутаны районы.

Данные о закрытии АЗС и появлении вместо них мобильных заправочных станций не получили распространения в СМИ. А вот новости с опровержением этих слухов написали многие издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».