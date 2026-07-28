Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 28 июля 2026 (обновлено: 17:27, 28 июля 2026)Силовые структуры

Российского учителя задержали за секс-переписки и развратные действия с мальчиками

Во Владимирской области учителя заподозрили в развращении мальчиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Во Владимирской области 38-летнего учителя заподозрили в развращении мальчиков. Об этом сообщает Baza.

Учитель вел информатику, ОБЗР и труд, а также руководил школьной телестудией, волонтерским отрядом, спортивной секцией и организовывал походы для подростков. Следствие полагает, что он использовал внеклассные занятия и поездки на конкурсы, чтобы расположить мальчиков средних классов к себе, а затем их домогаться.

У мужчины нашли переписки с детьми о сексе. Также сообщается, что он ходил с юношами в душ под предлогом качественного мытья. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Также проверяется школа.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в расправе над 12-летней Миланой из Ленобласти знала о его интересе к детям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине
    Встречное заявление подали на погибшего после избиения ученого РАН
    Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по курортному городу России
    Зеленский покинул Трампа
    Живущий в США журналист-иноагент рассказал об алкоголизме
    В США сделали неутешительный прогноз для Украины
    Анастасия Решетова рассказала об изменениях во внешности
    Названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России
    В каюте круизного лайнера нашли бездыханную пассажирку
    Потребность России в поварах приблизится к миллиону человек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok