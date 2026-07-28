Российского учителя задержали за секс-переписки и развратные действия с мальчиками

Во Владимирской области учителя заподозрили в развращении мальчиков

Во Владимирской области 38-летнего учителя заподозрили в развращении мальчиков. Об этом сообщает Baza.

Учитель вел информатику, ОБЗР и труд, а также руководил школьной телестудией, волонтерским отрядом, спортивной секцией и организовывал походы для подростков. Следствие полагает, что он использовал внеклассные занятия и поездки на конкурсы, чтобы расположить мальчиков средних классов к себе, а затем их домогаться.

У мужчины нашли переписки с детьми о сексе. Также сообщается, что он ходил с юношами в душ под предлогом качественного мытья. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Также проверяется школа.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в расправе над 12-летней Миланой из Ленобласти знала о его интересе к детям.