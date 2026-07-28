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17:11, 28 июля 2026Россия

В столице российского региона произошел мощный пожар на складе

Во Владимире склад стройматериалов загорелся на площади 2,5 тысячи квадратных метров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Во Владимире произошел мощный пожар на складе строительных материалов. Его площадь достигла 2,5 тысячи квадратных метров, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, из здания эвакуировали 300 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Изначально сообщалось о горении на площади 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии огонь распространился. На данный момент пожар локализован.

О причинах происшествия на данный момент сведений нет.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 июля, пожар произошел на складах в Краснодаре. Возгорание началось из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. 25 июля его потушили.

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