Введение в поездах РЖД новых правил проезда опровергли

В РЖД опровергли данные о введении новых правил проезда в поездах

В ряде СМИ появилась информация, что с 1 августа текущего года вводятся новые правила проезда в поездах РЖД. Заявляется, что будут ужесточены правила провоза багажа, приобретения билетов и контроль документов. Также будет запрещено пользоваться техникой без наушников.

Согласно распространившимся данным, контролеры смогут тщательнее проверять соответствие данных в билете и паспорте, а также измерять габариты багажа. При обнаружении расхождений пассажира могут задержать у вагона для дополнительной проверки.

Также якобы новые требования коснутся и ручной клади — если вещи занимают проходы или мешают другим пассажирам, их придется оформить в багажное отделение с дополнительной оплатой.

В самой компании эти данные опровергли. Там сообщили, что вводить изменения в правила перевозок пассажиров с 1 августа не планируется.

«Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года не соответствует действительности», — указали в РЖД.

Все действующие правила по перевозкам пассажиров в дальнем и пригородном сообщении можно найти на сайте компании в разделе для пассажиров. Какой-либо информации о нововведениях там не представлено.

Данные об изменениях правил проезда в поездах РЖД получили распространение в российских СМИ. Об этом написали «Царьград», NEWS.ru, aif.ru и другие. При этом опровержение этих данных также дали многие СМИ, включая «Москву 24», «Прайм» и «Парламентскую газету».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».