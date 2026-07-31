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14:42, 31 июля 2026 (обновлено: 14:51, 31 июля 2026)Экономика

Повышение пенсий с 1 августа 2026 года: кому и сколько прибавят

Вера Павлова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

С 1 августа 2026 года в России произойдет перерасчет пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Это повышение носит адресный характер — оно не коснется большинства россиян, получающих страховую пенсию по старости. В отличие от январской или апрельской индексаций, августовское повышение — это перерасчет, учитывающий индивидуальные изменения в жизни пенсионера или поступление новых страховых взносов. «Лента.ру» рассказывает, какие выплаты вырастут с 1 августа 2026 года и на ком это отразится.

Повышение пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) в беззаявительном порядке проведет перерасчет страховых пенсий по старости и инвалидности для граждан, которые официально работали в 2025 году, а их работодатели уплачивали за них страховые взносы.

Как считается прибавка. Учитываются новые пенсионные коэффициенты (баллы), заработанные за прошлый год. Закон ограничивает максимальное количество учитываемых баллов — не более 3.

Сколько прибавят. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля.

  • Максимальная прибавка: 3 балла × 156,76 рубля = 470,28 рубля.
  • Реальная прибавка зависит от зарплаты. Чтобы получить максимум (470,28 рубля), официальная зарплата в 2025 году должна была быть не менее 70 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

Перерасчет происходит автоматически, подавать заявление не нужно. Если прибавка не пришла, стоит проверить выписку о состоянии лицевого счета на «Госуслугах» — возможно, сведения о работе не были переданы работодателем.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Повышение накопительных пенсий

С 1 августа СФР также перерасчитает накопительные пенсии. Их, согласно закону, могут получить мужчины после 60 лет и женщины после 55 лет (если у них есть такие накопления) в виде единовременной выплаты или в качестве прибавки к страховой пенсии.

Размер повышения зависит от результатов инвестирования средств за 2025 год.

  • Для накопительной пенсии (пожизненная выплата) — увеличение составит 17,3 процента.
  • Для срочной пенсионной выплаты (для участников программы софинансирования и тех, кто использовал маткапитал) — увеличение составит 19,32 процента.

Повышение касается только тех, кому выплата уже назначена. Если накопления лежат на счете и человек за ними не обращался, перерасчет в августе не производится.

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Кто еще получит прибавку в августе

Прибавка автоматически назначается тем, у кого в июле 2026 года наступили следующие обстоятельства.

  • Исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается (с 9 584,69 до 19 169,38 рубля), а также назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Итоговая прибавка превышает 11 тысяч рублей.
  • Установление I группы инвалидности. Фиксированная выплата удваивается (до 19 169,38 рубля) вне зависимости от возраста.
  • Появление нетрудоспособных иждивенцев. Назначается доплата в размере 3 194,9 рубля за одного иждивенца (но не более чем за трех).

Кому не положена прибавка в августе

Августовское повышение не коснется:

  • неработающих пенсионеров — за исключением тех, кому исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности;
  • пенсионеров, которые трудились как ИП, самозанятые или неофициально и не уплачивали страховые взносы;
  • работающих пенсионеров, уволившихся до июля 2026 года (им положена полная индексация после увольнения, но не августовский перерасчет).

Когда придут выплаты

Новый размер пенсии устанавливается с 1 августа.

Повышенная сумма поступит в ближайшую дату доставки в августе согласно обычному графику (через банк или почту). Никаких заявлений для получения большинства из перечисленных надбавок подавать не нужно — все расчеты проводятся СФР автоматически.

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