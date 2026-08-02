2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В мире на эту дату выпадает Эдинбургский международный фестиваль искусств. Православные верующие 2 августа вспоминают пророка Илию. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 2 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Воздушно-десантных войск

2 августа 1930 года боевая группа солдат впервые в истории СССР десантировалась с парашютами в рамках учений Московского военного округа. В следующем году были сформированы первые десантные части СССР, а в 1932-м они вошли в состав Военно-воздушных сил Советского союза.

Неофициально День десантника начали отмечать еще в 1990-х, а в 2006 году праздник был закреплен в календаре указом президента РФ. С днем ВДВ связано множество традиций: купание в фонтанах и встречи в парках. Помимо этого, 2 августа проводятся автопробеги, крестный ход, концерты, возложение цветов к могилам солдат.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Праздники в мире

Эдинбургский международный фестиваль искусств

Эдинбургский фестиваль искусств (The Edinburgh Festival Fringe) традиционно стартует в первые дни августа и длится почти месяц. История праздника началась в 1947 году, когда в Шотландии организовали большой фестиваль искусств, призванный объединить народы Европы после Второй мировой войны. В программу включили театральные и музыкальные постановки, однако участие ряда групп не подтвердили. Тогда зародилось альтернативное мероприятие — Фриндж (от слова fringe — окраина).

Долгое время Фриндж был неофициальной частью основного торжества, но постепенно стал даже более популярным. Главная цель — дать всем желающим возможность продемонстрировать свои таланты и творческие идеи. В период Фринджа на улицах города выступают оперные певцы, комики, музыканты и другие артисты из разных стран. Принять участие могут как профессионалы, так и любители.

Какие еще праздники отмечают в России и в мире 2 августа

День железнодорожника в России (каждое первое воскресенье августа);

День рождения почтового ящика;

Дeнь Олeня в Нeнeцкoм aвтoнoмнoм oкpуге;

Дeнь Эвeнкийcкoй пpиpoды;

День авиации в Сербии;

День десантников и сил специальной операции ВС Республики Беларусь.

Какой церковный праздник 2 августа

День памяти пророка Илии (Ильин день)

Святой Илия считается одним из величайших пророков Ветхого Завета. Легенда гласит, что за твердость в вере он был взят на небо живым, в огненной колеснице. Также, согласно писанию, именно Илия должен стать предтечей Второго пришествия Христа.

Святой родился за 900 лет до Рождества Христова и с юных лет жил в пустыне, соблюдая строгий пост. В эпоху царя Ахава-идолопоклонника еврейский народ обязали поклоняться языческим богам. Тогда, чтобы указать людям праведный путь, Илия предложил соорудить два жертвенника: один — языческому Ваалу, другой — истинному Богу. Пророк заявил: если после жертвоприношения огонь сойдет к Ваалу, Илия признает свою неправоту. В итоге огня с неба на жертвенник Ваала так и не дождались, однако когда Илия вознес молитву над жертвенником Бога, с неба спустилось пламя, опалившее даже камни и воду.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 2 августа

День памяти преподобного Авраамия Галичского;

День памяти священномученика Константина Словцова;

День памяти священномученика Алексия Знаменского;

День памяти преподобномученика Феодора Абросимова;

Празднование в честь икон Божией Матери: Галичской, Абалацкой, Оршанской.

Приметы на 2 августа

В день Ильи пророка нельзя купаться — считается, что в праздник оживляется подводная нечисть;

Попасть в этот день под дождь — значит обрести крепкое здоровье на год;

Гром гремит — Илья пророк на своей колеснице по небу едет.

Кто родился 2 августа

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко — многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо, мастер спорта по самбо и дзюдо. Младший брат спортсмена Федора Емельяненко.

Помимо громких побед, Александр Емельяненко известен своим скандальным поведением. В 2015-м его осудили на 4,5 года лишения свободы за изнасилование, однако через 2,5 года спортсмен вышел по УДО и продолжил карьеру.

Американский актер Сэм Уортингтон известен ролями в фильмах «Аватар», «Битва титанов», «Терминатор: Да придет спаситель» и многих других.

Кто еще родился 2 августа