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09:01, 2 августа 2026 (обновлено: 09:03, 2 августа 2026)Бывший СССР

ВСУ начали угрожать матерям из-за отказа эвакуироваться

ТАСС: ВСУ угрожают украинкам лишением родительских прав за отказ эвакуироваться
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Черниговской области набирает обороты принудительная эвакуация. Если местные жительницы отказываются, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают угрожать им лишением родительских прав, о чем рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах.

Вынужденное отселение осуществляют для того, чтобы жилые строения освободились для личного состава ВСУ.

По данным собеседника, в этих в карательных операциях участвуют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полицейские, которые прибывают из других регионов республики.

Ранее на позициях украинских военных под Красным Кутом нашли зарубежные препараты от ВИЧ. Их обнаружили военнослужащие ВС РФ, когда освобождали населенный пункт в ДНР.

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