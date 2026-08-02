ТАСС: ВСУ угрожают украинкам лишением родительских прав за отказ эвакуироваться

В Черниговской области набирает обороты принудительная эвакуация. Если местные жительницы отказываются, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают угрожать им лишением родительских прав, о чем рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах.

Вынужденное отселение осуществляют для того, чтобы жилые строения освободились для личного состава ВСУ.

По данным собеседника, в этих в карательных операциях участвуют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полицейские, которые прибывают из других регионов республики.

Ранее на позициях украинских военных под Красным Кутом нашли зарубежные препараты от ВИЧ. Их обнаружили военнослужащие ВС РФ, когда освобождали населенный пункт в ДНР.