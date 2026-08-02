У ВСУ нашли зарубежные препараты от ВИЧ

РИА Новости: На позициях ВСУ под Красным Кутом обнаружили западные лекарства от ВИЧ

Российские военные при освобождении населенного пункта Красный Кут в Донецкой народной республике нашли на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарубежные лекарства от ВИЧ. Подробности журналистам РИА Новости рассказал командир взвода группировки войск «Центр» Никита Неговора.

По словам собеседника, в одном из блиндажей на укрепленной позиции бойцы обнаружили упаковки медикаментов с надписями на иностранном языке. После перевода названия на русский стало понятно, что этот препарат используется в терапии ВИЧ-инфекции.

Находка позволила предположить, что среди личного состава ВСУ могут быть люди, проходящие соответствующее лечение, отметил командир.

Ранее в силовых структурах сообщили, что западные врачи ищут доноров для раненых украинских наемников. Для лечения иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, действуют несколько полевых госпиталей в Харьковской области, указывают источники.