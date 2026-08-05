Сергей Карякин и Александр Овечкин поддержали шахматистов на «Шоколадном кубке»

На «Шоколадный кубок» в Чебоксары приехали 748 участников

В Чебоксарах начался «Шоколадный кубок» — этап детского Кубка России по шахматам, который в этом году собрал рекордные 748 участников из 53 регионов страны. Частью турнира стали встречи с легендами спорта: чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин не только открыл соревнования, но и провел сеансы одновременной игры и мастер-классы, а слова поддержки юным шахматистам записали двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и капитан хоккейной сборной России Александр Овечкин.

Четыре года назад «Шоколадный кубок» был идеей, предложенной депутатом Государственной Думы Анатолием Аксаковым, а сегодня он стал важным событием детского шахматного календаря страны.

Помимо классических партий ребят ждут турниры по блицу, рапиду и шведским шахматам, творческие мастер-классы, образовательные программы и экскурсии, что превращает событие в настоящий семейный праздник.

Обсуждаются проекты строительства современного Дворца шахмат, расширения преподавания шахмат в школах республики и проведения масштабного турнира под открытым небом.