6 августа в России отмечают День железнодорожных войск, а в мире — День борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир». Православные верующие вспоминают князей Бориса и Глеба. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 августа — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День железнодорожных войск
6 августа 1851 года император Николай I подписал указ об учреждении первых в мире железнодорожных войск. Им поручили заниматься охраной и эксплуатированием железнодорожных путей.
Служащие железнодорожных войск обеспечивают тыл армии и отвечают за бесперебойную работу транспортных путей, также военные вместе с гражданскими работниками прокладывают новые, стратегически важные магистрали.
Праздники в мире
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия также называют Днем Хиросимы: 6 августа 1945 года американские войска сбросили на этот японский город атомную бомбу. 9 августа Штаты атаковали Нагасаки.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — единственный в истории человечества пример боевого применение ядерного оружия. В результате атаки пострадали 300 тысяч человек, около 200 тысяч подверглись облучению. В память о них в Японии ежегодно проходит «Марш мира».
Международный день «Врачи мира за мир»
Эта акция также посвящена трагедии в Хиросиме. Инициатором ее проведения стал Исполнительный комитет всемирного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».
Организация была основана в 1980 году стараниями советских и американских ученых-медиков. Врачи-участники движения изучили медицинские последствия применения ядерного оружия и представили всему миру информацию о том, что ждет человечество, если трагедия повторится.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 августа
- Международный день подкаблучника;
- Дeнь грибного дождя;
- День независимости в Боливии.
Какой церковный праздник 6 августа
День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
Князья-страстотерпцы Борис и Глеб считаются первыми русскими святыми. Они были младшими сыновьями князя Владимира Красное Солнышко: незадолго до своей кончины отец призвал Бориса в Киев, чтобы отправить его на войну с печенегами. Через некоторое время Владимир преставился, и его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем. Узнав об этом, дружина Бориса стала уговаривать его пойти в столицу и занять престол, но кроткий князь не захотел междоусобной распри и распустил войско. Святополк же не поверил в искренность брата и, чтобы оградить себя от соперничества, послал к Борису убийц. Тот не стал скрываться и принял мученичество.
Позже Святополк предал Глеба — вызвав его из своего удела Мурома, князь послал навстречу дружинников. В то время Глеб уже знал о кончине отца и убийстве Бориса, но, как и брат, предпочел мученичество войне.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 августа
- День памяти мученицы Христины Тирской;
- День памяти преподобного Поликарпа Печерского;
- День памяти священномученика Алфея Корбанского;
- День памяти священноисповедников Николая Понгильского (1942) и Иоанна Оленевского (Калинина).
Приметы на 6 августа
- В этот день нельзя рубить лес для строительства дома — в таком жилище семью будут ждать ссоры и скандалы;
- Женщинам не стоит 6 августа ходить с распущенными волосами — в них может спрятаться нечисть;
- Если цыплята жмутся к курице, значит, скоро польет дождь;
- Кукушка низко летает — также к дождю.
Кто родился 6 августа
Энди Уорхол (1928-1987)
Энди Уорхол — американский художник, работавший в стилях поп-арт, авангард и абстракционизм. Он бросал вызов классической живописи и превращал в объекты искусства вещи, которые изначально были созданы совсем не для этого. Его самые известные работы: банки супа «Кэмпбелл», «Бирюзовая Мэрилин», «Че Гевара». Выставки Уорхола проходили по всему миру, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
М. Найт Шьямалан (56 лет)
Американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан (настоящее имя Манодж Неллияту Шьямалан) известен своими мистическими триллерами. Среди самых известных работ: «Шестое чувство», «Сплит», «Стекло», «После нашей эры», «Повелитель стихий». Номинировался на «Оскар»», «Золотой глобус» и другие премии.
Кто еще родился 6 августа
- Янина Студилина (41 год) — российская актриса театра и кино;
- Ирина Рахманова (45 лет) — российская актриса театра и кино;
- Вера Фармига (53 года) — американская актриса;
- Марина Могилевская (56 лет) — российская актриса и телеведущая.