ЛДПР потребовали отменить ЕГЭ

Слуцкий назвал высшее образование сейчас привилегией для богатых

В ЛДПР заявили, что партия будет добиваться отмены Единого государственного экзамена и перехода к государственной экзаменационной системе, включающей разные способы оценки знаний и навыков старшеклассников.

Острой проблемой, считают в ЛДПР, является зависимость успешной сдачи ЕГЭ от получения платных образовательных услуг — репетиторов. Как уточнили в партии, в 2026 году спрос на услуги репетиторов для подготовки к Единому государственному экзамену вырос на 54 процента, а их стоимость по наиболее востребованным предметам — обществознанию, информатике и биологии — в этом году увеличилась на 25-30 процентов. По оценкам экспертов, подготовка ребенка к поступлению в ведущий вуз может обойтись семье более чем в один миллион рублей. В результате шансы выпускника на высокий балл и поступление все сильнее зависят от доходов родителей.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо полностью пересмотреть подготовку выпускников и отказаться от модели, при которой результаты одного экзамена фактически определяют дальнейшую образовательную траекторию ребенка.

«ЕГЭ задумывался как единый и справедливый путь в вуз для любого ребенка, независимо от места его жительства и доходов семьи. Но за 25 лет своего существования экзамен превратился в отдельную индустрию, где высокий результат все чаще зависит не столько от знаний ученика, полученных за 11 лет учебы в школе, сколько от суммы, которую семья готова пожертвовать на услуги репетиторов», — пояснил Слуцкий.

Он также отметил, что по всей стране старшеклассников поголовно учат не свободно мыслить и уметь применять знания на практике, а зубрить информацию, выполнять типовые задания, действуя по заученному алгоритму. При этом даже максимальные 300 баллов госэкзамена, подчеркнул лидер ЛДПР, уже не всегда гарантируют поступление на выбранную специальность за счет бюджета, а сам экзамен пытаются дополнить новыми устными и практическими элементами.

«Это означает, что нынешняя модель перестала справляться со своей задачей и требует полноценного пересмотра. ЛДПР требует отменить ЕГЭ, заменив его на государственную экзаменационную систему, которая будет сочетать разные способы оценки подготовки выпускника, а вузам вернуть право проводить вступительные испытания», — добавил Леонид Слуцкий.

Кроме того, в ЛДПР подчеркивают, что действующая модель создает огромную психологическую нагрузку на подростков.

