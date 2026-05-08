ФНС нацелилась на аутстаффинг, механизм ОФЗ ужесточается, для реестра платформ появились правила. Главные деловые новости недели

ФНС нацелилась на аутстаффинг, механизм ОФЗ ужесточается, для реестра платформ появились правила. Главные деловые новости недели4–8 мая
ФНС обратила пристальное внимание на бизнес, который использует аутстаффинг
**Налоговики взялись за аутстаффинг — схему, когда бизнес берет сотрудников у подрядчика вместо того, чтобы нанимать их в штат. **
Как пишет Forbes со ссылкой на юристов и консультантов, особенно внимательно инспекторы сейчас смотрят на ретейл, общепит, строительство, клининг и сельское хозяйство — то есть отрасли, где бизнесу постоянно нужно много людей.
Сама схема аутстаффинга законна: сотрудники числятся в штате подрядчика, а заказчик пользуется их услугами временно.
Для бизнеса это удобно при сезонной нагрузке или высокой текучке кадров. Но у налоговой возникает вопрос, если у компании резко снижается фонд оплаты труда, а расходы и налоговые вычеты при этом растут.
Юристы говорят, что уже с середины 2025 года проверки стали заметно жестче и в 2026-м контроль усилился. После отмены льготных страховых взносов для большинства МСП инспекторы начали еще внимательнее изучать схемы с внешним персоналом.
Теперь налоговая анализирует не только договоры, но и данные Роструда, выплаты физлицам, реестры кадровых агентств и даже «поведенческий» скоринг компаний.
Если инспекторы решат, что аутстаффинг маскирует обычные трудовые отношения, бизнесу могут доначислить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени. Под риском также вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль.
В отдельных случаях компании блокируют счета или относят к зоне повышенного риска еще до выездной проверки.
По словам юристов, проблема в том, что инспекции все чаще видят в аутстаффинге потенциальную «схему» даже там, где отношения выстроены корректно.
Как бизнесу снизить риски:
- В документах с подрядчиками должен быть прописан конкретный результат работы, а не просто «человеко-часы».
- Сотрудники аутстаффера не должны подчиняться внутренним правилам заказчика — например, работать по его графику или использовать корпоративную почту.
Если человек трудится через подрядчика уже больше шести-девяти месяцев, юристы рекомендуют либо оформить его в штат, либо заменить другим сотрудником.
Минэкономики пересматривает правила для особых экономических зон
Правительство утвердило правила внесения цифровых платформ в реестр
Минэкономики подготовило предложения для донастройки механизма работы ОЭЗ (особых экономических зон) и сделать более адресным: создавать новые площадки только под крупные проекты, быстрее отсекать затянутые инициативы и повышать отдачу от льгот для бизнеса.
Что предлагают изменить:
- Повысить минимальный объем инвестиций для новых ОЭЗ.
- Установить сроки, за которые инвесторы обязаны вложить обещанные деньги.
- Добавить требование к рентабельности проектов.
- Упростить расширение действующих зон под крупных инвесторов.
- Ввести минимальные пороги инвестиций почти для всех типов проектов.
Например, для создания промышленной или портовой ОЭЗ потребуется минимум пять проектов с общими инвестициями от 20 млрд рублей за 10 лет.
Для технологических и туристических зон планка — 10 млрд рублей. В регионах с индивидуальными программами развития требования мягче — от 8 млрд рублей.
Сейчас для всех ОЭЗ требования одинаковые: минимум пять проектов для инвестиций 8–20 млн рублей или один — если сумма инвестиций больше.
Одновременно Минэкономики хочет ускорить запуск проектов внутри уже действующих зон.
Сейчас резиденты могут годами переносить вложения без жестких сроков. Власти предлагают ограничить период инвестиций: до 10 лет для большинства проектов и до 15 лет — для туристических.
Кроме того, не менее 20% вложений инвестор должен обеспечить собственными деньгами.
Фактически власти хотят перейти от массового создания ОЭЗ к более жесткому отбору проектов.
Изменятся и правила расширения зон. Сейчас увеличить территорию можно только после признания ОЭЗ эффективной. Минэкономики предлагает упростить процедуру: достаточно будет привлечь крупного инвестора.
Для промышленных и портовых зон его проект должен стоить от 20 млрд рублей, для остальных — от 5 млрд.
Эксперты считают, что власти постепенно перестраивают механизм ОЭЗ под более крупный и долгосрочный бизнес.
Логика простая: льготы должны получать проекты, которые без поддержки либо вообще не стартуют, либо запускаются значительно позже.
Правительство правила для реестра посреднических платформ, который будет вести Минэкономразвития.
Реестр появится в рамках закона о платформенной экономике: он вступит в силу 1 октября 2026 года и будет регулировать рынок цифровых платформ — различных агрегаторов и маркетплейсов.
В реестре отразят:
- название платформы;
- доменное имя (адрес в интернете);
- данные об операторе сервиса;
- информация, соответствует ли платформа нужным критериям.
Операторы платформ сами обязаны сообщать ведомству о любых изменениях. А раз в год, не позже 1 июля, чиновники актуализируют весь список.
Будут два способа попасть в реестр:
- Государство само выявит платформу на основе данных от других ведомств. ФАС поделится оценками конкуренции, а ФНС — числом продавцов на платформе и общим объемом их сделок.
- Владелец сервиса или тот, кто управляет им по соглашению, подаст добровольную заявку.
При добровольной подаче заявки нужно собрать документы, которые докажут: платформа соответствует основным и дополнительным критериям.
Заявление только электронное, заверять его надо квалифицированной электронной подписью (КЭП). Подать — через сайт Минэкономразвития.
Если ведомство откажется внести платформу в реестр, у заявителя будет пять рабочих дней на мотивированное возражение.
При положительном решении (даже после рассмотрения возражения) платформу внесут в реестр в течение 10–15 рабочих дней с момента отправки уведомления.
Минэкономразвития опубликует реестр на своем сайте до 2 ноября 2026 года.
Что еще важно
- Кредиторы больше не смогут автоматически требовать досрочно вернуть долг только из-за того, что фирма начала реорганизацию. Согласно законопроекту Минюста, сначала нужно будет попросить обеспечение, и только если должник его не даст, — идти в суд. Но главное: суд откажет, если компания докажет, что реорганизация (например, слияние или выделение бизнеса) ничем не угрожает возврату долга. Раньше кредиторы пользовались жесткой нормой как рычагом давления, теперь же спор будет крутиться вокруг реального риска, а не формальной процедуры.
- Росимущество выставляет на торги золотодобывающую компанию ЮГК («Южуралзолото»). Аукцион объявят 8 мая, а итоги подведут через 10 дней. Стартовая цена — 162 млрд рублей, причем 140 млрд из них приходится на 67,2% акций самой компании. Аналитики называют оценку справедливой и не заниженной, так что актив, скорее всего, уйдет почти за эту сумму. Основные претенденты — УГМК, другие крупные золотодобытчики и, возможно, ВЭБ. Правительство решило продать долю, которую Генпрокуратура обратила в собственность государства.
- За год доля компаний, которые экономят на сотрудниках, выросла вдвое — с 12,4 до 25%. Бизнес в первую очередь перестает нанимать новых людей, а половина респондентов допускают увольнения, перевод на неполный день и отпуска за свой счет. Главная причина — рухнул спрос на товары и услуги, как показал апрельский опрос РСПП.
- Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные интернет-заказы в 22% с 2027 года. Но вместе с Минфином он разрабатывает план постепенного подъема: с 7% в 2027 году, затем 14% в 2028-м и только к 2029-му налог вырастет до 22%.
- Минфин разработал новые правила расчета субсидируемой ставки для льготных корпоративных кредитов. Минимальный несубсидируемый порог ключевой ставки может составить 8%. При ставке 8–15% ключевую ставку предлагают считать по формуле «0,5 * (ключевая ставка минус 8 п. п.)». Для ставки 15–20% субсидию могут посчитать как «3,5 п. п. + 0,4 * (ключевая ставка минус 15%)». Для ставки выше 20% формула выглядит как «5,5 п. п. + 0,3 * (ключевая ставка минус 20%)». Новые правила могут заработать уже 1 июня 2026 года.
- Минцифры передумало маркировать российский софт, который сделан на основе открытого кода с минимальными доработками. В ведомстве объяснили: слишком сложно определить, какая доля кода считается «минимальной», у каждого решения свои особенности. Изначально Мишустин поручал ввести такую маркировку, но чиновники нашли другой способ «дифференцировать решения по уровню зрелости» — теперь вместо нее работает понятие «доверенное ПО», которое уже закрепили в законе и подзаконных актах.
- В первом квартале 2026 года число ликвидированных туристических компаний выросло на 34,2% по сравнению с прошлым годом и достигло 1200. Люди стали реже ездить за рубеж из-за ограничений перелетов на Ближний Восток, внутренний туризм тоже не показывает роста. Новые фирмы открываются примерно в том же количестве, что и раньше.
Цифра недели: количество самозанятых
Количество самозанятых в России за 2025 год выросло почти на 27% и превысило 15 млн человек.
Сделка недели: ретейлер и продукты
Ретейлер X5 купил продуктового дистрибьютора ВКТ, который работает в Нижегородской области и соседних регионах. Покупка поможет быстрее развивать сеть магазинов «Около» в Приволжье. У ВКТ больше 5000 товаров, и он закрывает до 80% полок в магазинах округа.