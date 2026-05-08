ФНС нацелилась на аутстаффинг, механизм ОФЗ ужесточается, для реестра платформ появились правила. Главные деловые новости недели

**Налоговики взялись за аутстаффинг — схему, когда бизнес берет сотрудников у подрядчика вместо того, чтобы нанимать их в штат. **

Как пишет Forbes со ссылкой на юристов и консультантов, особенно внимательно инспекторы сейчас смотрят на ретейл, общепит, строительство, клининг и сельское хозяйство — то есть отрасли, где бизнесу постоянно нужно много людей.

Сама схема аутстаффинга законна: сотрудники числятся в штате подрядчика, а заказчик пользуется их услугами временно.

Для бизнеса это удобно при сезонной нагрузке или высокой текучке кадров. Но у налоговой возникает вопрос, если у компании резко снижается фонд оплаты труда, а расходы и налоговые вычеты при этом растут.