Google отдает поиск на откуп ИИ, агенты устраивают криминальный апокалипсис, а додо хотят воскресить с помощью 3D-печати. Главное для будущего за неделю

Самая интересная фишка — поисковые агенты. Вы даете им задание (например, «найди квартиру с тремя комнатами не дороже 15 млн»), и агент круглосуточно мониторит блоги, новости и соцсети. Как только появляется подходящий вариант — присылает уведомление.

А еще ИИ может сам позвонить в компанию от вашего имени, чтобы что-то забронировать или уточнить. Для сложных дел (свадьба, переезд) Google прямо в поиске создает персональную панель с трекерами и графиками — полноценное приложение по запросу.

Правда, новые функции доступны не всем. Агенты и «приложения по запросу» пока только для подписчиков Google AI Pro и Ultra (цены не уточнялись). Остальным пользователям в 200 странах предложат Personal Intelligence — поиск, который анализирует вашу почту, фото и календарь, чтобы адаптировать выдачу под личный контент.