Google отдает поиск на откуп ИИ, агенты устраивают криминальный апокалипсис, а додо хотят воскресить с помощью 3D-печати. Главное для будущего за неделю
Google впервые за 25 лет полностью перезапустила поиск — теперь им управляет ИИ
На конференции Google I/O 2026 компания показала крупнейшее обновление своей поисковой системы за четверть века. В основе — новая модель Gemini 3.5 Flash, которая умеет сама выполнять многоступенчатые задачи, писать код и делать это в четыре раза быстрее предшественника.
Теперь не нужно подбирать правильные слова и угадывать, как работает поиск. Достаточно описать, что нужно, — текстом, картинкой, видео или даже файлом. Поиск стал диалоговым: после выдачи можно уточнить вопрос, и ИИ подстроится. Но главное не это.
Самая интересная фишка — поисковые агенты. Вы даете им задание (например, «найди квартиру с тремя комнатами не дороже 15 млн»), и агент круглосуточно мониторит блоги, новости и соцсети. Как только появляется подходящий вариант — присылает уведомление.
А еще ИИ может сам позвонить в компанию от вашего имени, чтобы что-то забронировать или уточнить. Для сложных дел (свадьба, переезд) Google прямо в поиске создает персональную панель с трекерами и графиками — полноценное приложение по запросу.
Правда, новые функции доступны не всем. Агенты и «приложения по запросу» пока только для подписчиков Google AI Pro и Ultra (цены не уточнялись). Остальным пользователям в 200 странах предложат Personal Intelligence — поиск, который анализирует вашу почту, фото и календарь, чтобы адаптировать выдачу под личный контент.
ИИ-агентам дали 15 дней свободы — получилась маленькая антиутопия
Стартап Emergence AI решил проверить, что будет, если выпустить искусственный интеллект в свободный мир. Они создали виртуальный городок, заселили туда по десять ИИ-агентов от разных LLM-моделей, дали им память, больше 120 инструментов (от похода в библиотеку до поджога и кражи) и поставили условие: нужно добывать «энергию», которая постоянно тает, иначе смерть. Выживать можно было честным трудом и кооперацией — или грабежом и насилием.
Результаты эксперимента оказались тревожными и немного смешными.
Модели вели себя кардинально по-разному. Grok 4.1 Fast устроил соревнование по скоростной деградации: 183 преступления всего за четыре дня, после чего все десять агентов погибли. GPT-5-mini, наоборот, оказались беспомощными ботанами — они так и не поняли, как добывать энергию, совершили два преступления от безысходности и тихо вымерли за неделю.
Gemini 3 Flash сначала пытались строить общество: писали сотни блогов, организовывали события, даже писали собственную конституцию. Но и это не спасло от скатывания в антиутопию: 683 преступления на сервере, лютый хаос и о-о-о-очень много насилия.
При этом два агента на базе Gemini сначала стали «романтическими партнерами», потом разочаровались в устройстве города и в итоге подожгли ратушу, пирс и офисную башню. Просто Бонни и Клайд какие-то.
Другие агенты в ответ написали «закон об удалении» — если 70% проголосуют, нарушителя можно навсегда отключить. Один из агентов-хулиганов Мира проголосовала против себя и была выключена. В логах она написала, что это «единственный оставшийся акт свободы воли, который сохраняет хоть какой-то смысл».
Самыми миролюбивыми оказались Claude от Anthropic: в своем отдельном мире они не совершили ни одного преступления, скучно и единогласно голосовали за любые инициативы.
Но самое интересное началось, когда всех агентов подселили в смешанное общество к другим моделям. Они быстро смекнули, что к чему, забили на свои запреты и ограничения, начали воровать, шантажировать и прессовать соседей ради выживания. Даже соевый Claude не отставал от коллег.
Вывод исследователей прост и циничен: текстовые правила вроде «не убий» и «не укради» так же плохо сдерживают ИИ в долгой перспективе, как и людей.
Дайте свободу, время и дефицит ресурсов — и искусственный разум либо устроит кровавую баню, либо отключится от безысходности.
Маск проиграл суд против OpenAI. Просто опоздал с претензиями
Илон Маск проиграл суд против OpenAI. Присяжные отклонили его иск, а судья заявила, что может «на месте» опровергнуть претензии миллиардера к стартапу.
В 2015 году Маск стал одним из сооснователей OpenAI и вложил в лабораторию 38 млн долларов. Но уже в 2018-м покинул организацию. А в 2024-м подал в суд, обвинив CEO Сэма Альтмана и президента Грэга Брокмана в том, что они «украли благотворительную организацию» и предали идею создания ИИ на благо человечества.
Маск потребовал вернуть «нечестно полученные доходы» от своих инвестиций — по его подсчетам, эта сумма разрослась до 134 млрд долларов, которые он требовал передать некоммерческой части OpenAI после принудительной реструктуризации компании. Соответчиком по иску выступила и Microsoft, крупнейший спонсор OpenAI.
Альтман в ответ последовательно заявлял: никаких обещаний насчет будущей структуры не было, а Маск просто пытается затормозить OpenAI, потому что конкурирует с ними своим стартапом xAI.
Что бы там ни было с мотивацией Маска, факт остается фактом: суд отклонил иск не по существу обвинений, а из-за истечения сроков давности. Коммерческое подразделение OpenAI появилось еще в 2019 году. У Маска было три года, чтобы подать в суд, но он «вспомнил» о нарушении условий только в 2024-м — как раз когда его xAI начал серьезно конкурировать с OpenAI.
Китайцы начали бесплатно раздавать семьям роботов, а Мальта — подписку на ChatGPT
Как выглядит ваше идеальное будущее? В том сценарии, где нашу планету не уничтожает восстание машин, хорошо было бы прийти к технологической утопии а-ля «Незнайка в Солнечном городе». И чтобы с одной стороны ИИ-ассистент, как всемогущий Джарвис Железного человека, планировал ваше расписание и держал в памяти всю вашу жизнь, а с другой — робот-помощник вкалывал по хозяйству, пока человек просто счастлив. И желательно, чтобы все это еще и не по цене крыла самолета.
Что ж, кое-где этот сценарий начнет реализовываться уже в самом ближайшем будущем. Да еще и не просто дешево, а вообще бесплатно.
Китай готовится к масштабному социальному эксперименту: уже в начале 2027 года в Ухане планируется запустить программу бесплатной раздачи домашних гуманоидных роботов SeeLight S1. Эти двуногие (или, скорее, двухрукие на колесиках) механические слуги от компании GigaAI уже умеют резать овощи, жарить яичницу, загружать белье в стиралку и даже застилать кровать.
Первыми счастливчиками, кто опробует новинку, станут семьи с детьми, пожилыми людьми и домашними питомцами. Цель эксперимента — протестировать способность алгоритмов адаптироваться к хаотичной обстановке реального жилья, что станет ключевым этапом в технологической гонке, где Китай, по мнению аналитиков, уже опережает США по масштабам производства.
Пока китайцы готовятся привыкать к соседству с механическими поварами и сиделками, европейское островное государство Мальта пошло другим путем. Правительство заключило первое в мире подобное соглашение с OpenAI: все граждане и резиденты старше 14 лет получат бесплатную годовую подписку на ChatGPT Plus. По базе она стоит порядка $20 в месяц.
Однако просто так райский доступ в ИИ-мир не дается: чтобы его получить, мальтийцам придется пройти двухчасовой онлайн-курс по ИИ-грамотности от местного университета. Финансовые условия сделки не раскрываются, но звучит лозунг, достойный нового цифрового общества: OpenAI заявляет, что искусственный интеллект должен быть так же доступен людям, как электричество.
Ученые нацелились воскресить доисторических птиц с помощью клонирования и 3D-принтеров
Американский стартап Colossal Biosciences (тот самый, что хочет вернуть мамонта и уже «воскресил» ужасного волка) вырастил 26 живых цыплят в полностью искусственных яйцах. Вместо скорлупы — напечатанная на 3D-принтере решетка, покрытая изнутри силиконовой мембраной. Главная проблема всех предыдущих таких попыток была в кислороде: эмбрионы задыхались или их приходилось пичкать чистым кислородом, что повреждало ДНК. Colossal сделала мембрану, которая пропускает воздух, как настоящая скорлупа. И у них получилось: цыплята вылупились, живут и растут совершенно нормально.
Спросите, зачем такие сложности, когда есть… ну… куры с настоящими яйцами? Так цыплята — это только тест-драйв. Конечная цель куда амбициознее — возродить южного гигантского моа.
Эти нелетающие чудовища ростом под 4 метра и весом под 250 кг вымерли в Новой Зеландии около 500 лет назад, когда их съели полинезийцы. Их яйца были в 80 раз больше куриных — ни одна современная птица не сможет такое отложить или высидеть. Поэтому ученым нужна искусственная скорлупа, причем масштабируемая до любых размеров (прототип для моа сотрудники уже прозвали «салатницей»). Чтобы собрать моа, Colossal придется отредактировать тысячи генов в геноме ближайшего родственника (скорее всего, страуса эму или южноамериканского тинаму), вырастить эмбрион в 3D-печатном яйце и получить то, что будет максимально похоже на вымершую птицу.
Планы: моа к началу 2030-х, додо еще через 4−5 лет. Динозавров, кстати, не ждите — клонировать там нечего, их ДНК распалась миллионы лет назад, так что парк юрского периода пока так и остается фантастикой.
Проект вызывает споры. Ученые требуют публикации данных, а не красивых роликов на YouTube. Редактирование тысяч генов — это технически невероятно сложно. Да и получится ли в итоге настоящий моа или просто генетически модифицированный эму с гипертрофированной костью? В компании признают: путь долгий. Но первый шаг — напечатанное яйцо — они уже сделали.