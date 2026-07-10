Привет из космоса, чуткий собеседник в ChatGPT и новый удар по приватности ваших фото от Цукерберга. Главное про технологии за неделю

OpenAI наконец выпустила обновленную модель GPT-5.6 — правда, позднее, чем им бы хотелось. Релиз откладывали по требованию властей США: модели показались им слишком опасными для национальной безопасности. И это уже не первый случай — похожая история была с Fable 5 и Mythos 5 от Anthropic (Fable, кстати, наконец разрешили вернуть в общий доступ).

Сама линейка теперь называется не просто «GPT-5.6 что-то там», а красиво: Sol, Terra и Luna. Sol — флагман, самая мощная. По словам Сэма Альтмана, она на 54% эффективнее расходует токены при кодинге и обходит Fable 5 от Anthropic на 13 пунктов в бенчмарке Agents' Last Exam. У Sol есть два режима: Max (дольше думает) и Ultra (координирует четырех агентов сразу). Стоит Sol недешево: 5 долларов за миллион входных токенов и 30 — за выходные. Доступна подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise.

Terra — серединка, примерно как прошлая GPT-5.5, но вдвое дешевле Sol. Luna — самая быстрая и дешевая: доллар за вход и шесть за выход. По кодингу она обгоняет Claude Opus 4.8, при этом стоит в четыре раза меньше. Luna доступна бесплатно.

Вместе с моделями выкатили ChatGPT Work — агента для рабочих задач: анализирует документы, управляет программами, подключается к сторонним сервисам. Пока только на macOS, скоро на Windows и в вебе.