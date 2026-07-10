Привет из космоса, чуткий собеседник в ChatGPT и новый удар по приватности ваших фото от Цукерберга. Главное про технологии за неделю
Вышло обновление GPT 5.6 — что нового?
OpenAI наконец выпустила обновленную модель GPT-5.6 — правда, позднее, чем им бы хотелось. Релиз откладывали по требованию властей США: модели показались им слишком опасными для национальной безопасности. И это уже не первый случай — похожая история была с Fable 5 и Mythos 5 от Anthropic (Fable, кстати, наконец разрешили вернуть в общий доступ).
Сама линейка теперь называется не просто «GPT-5.6 что-то там», а красиво: Sol, Terra и Luna. Sol — флагман, самая мощная. По словам Сэма Альтмана, она на 54% эффективнее расходует токены при кодинге и обходит Fable 5 от Anthropic на 13 пунктов в бенчмарке Agents' Last Exam. У Sol есть два режима: Max (дольше думает) и Ultra (координирует четырех агентов сразу). Стоит Sol недешево: 5 долларов за миллион входных токенов и 30 — за выходные. Доступна подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise.
Terra — серединка, примерно как прошлая GPT-5.5, но вдвое дешевле Sol. Luna — самая быстрая и дешевая: доллар за вход и шесть за выход. По кодингу она обгоняет Claude Opus 4.8, при этом стоит в четыре раза меньше. Luna доступна бесплатно.
Вместе с моделями выкатили ChatGPT Work — агента для рабочих задач: анализирует документы, управляет программами, подключается к сторонним сервисам. Пока только на macOS, скоро на Windows и в вебе.
А еще там обновился голосовой помощник
Вместе с обновленной моделью OpenAI выпустила новый голосовой режим GPT-Live — обещают, что разговор с нейросетью станет почти как с живым человеком. В основе — полнодуплексная архитектура: ИИ может слушать и говорить одновременно. Он вставляет «угу», «да» и другие звуки, чтобы вы знали — он вас слышит и слушает, даже когда вы долго и мучительно формулируете свою мысль.
Если вопрос сложный (нужен интернет, глубокие рассуждения или выполнение задачи), GPT-Live передает его в фоновом режиме GPT-5.5, дожидается результата и возвращается в разговор. При этом продолжает поддерживать беседу, не заставляя вас ждать в тишине.
OpenAI уже начала разворачивать две версии — GPT-Live-1 и GPT-Live-1 mini — для пользователей ChatGPT по всему миру. Вскоре обещают API для разработчиков. В будущем такие голосовые системы смогут выполнять все более сложные и длительные задачи с высокой степенью автономности.
КАМАЗ решил взяться за человекоподобных роботов
«Камаз» решил не ограничиваться грузовиками и собрался в роботостроение. Технический директор компании Витольд Коморовский на выставке «Иннопром» сообщил: автогигант запустил пилотный проект по созданию антропоморфных роботов собственной разработки.
Речь идет о манипуляторах, которые по пропорциям и гибкости повторяют человеческие руки. Они смогут выполнять операции, которые сейчас делает человек: сменные захваты позволят быстро перенастраивать робота под новые задачи, а телеоперация — управлять им удаленно и обучать новым навыкам.
«Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов», — пояснил Коморовский. Пока это только проба пера внутри компании, но уже через год-полтора «Камаз» намерен предложить свои решения на рынке.
До отечественных трансформеров на базе КАМАЗа осталось 3…2…
Старый космический зонд вышел из спячки на окраине Солнечной системы
Пока одни спорят, долетит ли ИИ до Марса, старый зонд NASA New Horizons уже разбирается с окраинами Солнечной системы. 23 июня аппарат вышел из самой продолжительной спячки за всю свою 20-летнюю миссию — 321 день в режиме гибернации. И, судя по всему, чувствует себя отлично.
Сейчас New Horizons находится примерно в 9,5 миллиардах километров от Земли — сигнал оттуда идет почти девять часов. Проснулся он не просто так: все это время его научные приборы продолжали собирать данные о космической пыли, заряженных частицах и условиях на краю Солнечной системы. Теперь эти данные начнут передавать на Землю.
Напомним: в 2015 году этот аппарат первым в истории показал нам Плутон крупным планом, а в 2019-м пролетел мимо объекта пояса Койпера Аррокот. С тех пор он продолжает двигаться дальше, и его путешествие еще не закончено. Через три недели New Horizons приступит к изучению распределения водорода во внешней гелиосфере — области, где солнечный ветер встречается с межзвездным пространством. Созданная в начале нулевых машина продолжает работать там, куда человечество почти не заглядывало.
Роботы сыграли в футбол на собственном чемпионате (Бендер, молчать)
В южнокорейском Инчхоне завершился RoboCup 2026 — турнир, где роботы соревнуются в футбол. Человекоподобные машины сами ищут мяч, пасуют, встают после падений и пытаются забить голы. Выглядит это пока комично: матчи медленные, игроки то и дело заваливаются, а передачи напоминают неуклюжие попытки первоклашек.
Но цель у организаторов серьезная: к 2050 году команда автономных роботов должна обыграть действующего чемпиона мира среди людей.
Даже за нынешними нелепыми движениями стоят технологии зрения, координации и коллективного поведения. Роботы учатся взаимодействовать в реальном времени, принимать решения и адаптироваться к хаосу на поле. И хотя до идеального футбола далеко, каждый такой турнир приближает их к цели.
Так что, возможно, через пару чемпионатов Мира мы будем болеть уже за какого-нибудь робо-Месси. А может, настоящие тру-фанаты настоящего «мясного» футбола снесут все эти инициативы еще до первой успешной попытки заменить людей еще и тут.
В закоулках нейросети Claude нашли место для неозвученных мыслей
Исследователи Anthropic нашли внутри Claude структуру, похожую на «рабочее пространство» мозга — место, куда попадают мысли, которые модель обдумывает, но еще не произнесла.
Большая часть вычислений идет на автомате. Но когда задаче нужно объяснение или рассуждение, промежуточная мысль всплывает в это пространство и становится доступной для ответа.
Самое интересное: эту структуру никто не программировал. Она возникла сама во время обучения, потому что модели оказалось удобно иметь внутреннее место для удержания смыслов. И это очень похоже на то, как работает человеческий мозг.
Это, конечно, еще далеко не сознание, но очень похоже на один из его аспектов.
В Instagram* разрешили использовать ваши незакрытые фото для нейрогенераций
Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запустила новый генератор изображений Muse Image. Он позволяет создавать картинки на основе фотографий из Instagram** (принадлежит экстремистской Meta запрещена, заблокирована в России) — и для этого не нужно разрешение автора.
Как это работает: если у пользователя открытый аккаунт, нейросеть анализирует внешность, стиль одежды, позы человека, а затем генерирует новое изображение по текстовому запросу. Фото не копируются, но используются как визуальный референс.
В Meta* утверждают, что владельцы аккаунтов могут запретить использование своих снимков в настройках конфиденциальности. По умолчанию эта опция отключена. При этом пользователи не получают уведомлений, если их фото использовали для генерации.
Muse Image уже доступен части пользователей в США и других странах. В Meta* говорят, что функция нужна для персонализированных открыток, мемов и развлекательного контента. Все сгенерированные изображения получают цифровую маркировку.
Критики уже обратили внимание на вопросы конфиденциальности: возможность использовать чужие фото без согласия может привести к злоупотреблениям. Особенно если учесть, что многие даже не знают о такой функции.