Теперь вы знаете
Что происходит
03 апреля 2026, 05:00

Автомобильный бум, оценка за поведение в школе и ГОСТ на колобок. Что нового к утру 3 апреля

В России заметно увеличились продажи легковых автомобилей. В марте рост составил 30% год к году и достиг более 104 тыс. машин. Тем временем в 89 российских школах с нового учебного года появится оценка за поведение. Учитываться будут дисциплинированность, манера общения со сверстниками и старшими, социальная активность ученика и другие критерии. Также в дайджесте рассказали про ГОСТ на колобок, выплаты ветеранам к Дню Победы, запрете на американский клен и других событиях.

Атаки беспилотников на регионы: что произошло за ночь

В Ленинградской области из-за атаки дронов пострадали два человека. Угрозы жизни нет, рассказал глава региона Александр Дрозденко. Он добавил, что повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

Также этой ночью беспилотники ударили по Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, дроны сбивали в Тульской, Московской и Ростовской областях.

По данным СМИ, звуки взрывов также раздавались в Великом Новгороде, но официальной информации не поступало.

Россияне бросились покупать легковые автомобили. В чем причина

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте выросли на 30,6% год к году и достигли 104,3 тыс. машин, подсчитали в «Автостате». Росту спроса способствовали:

  • снижение ставок по автокредитам;
  • ослабление рубля;
  • сезонный фактор;
  • скидки и акции от дилеров.

Лидером рынка остается Lada с продажами 25,1 тыс. автомобилей. Далее следуют Haval, Tenet, Geely и Belgee. Самой популярной моделью в марте стала Lada Granta, за ней идут Haval Jolion и Tenet T7.

Дилеры ожидают, что в апреле рынок может сохранить текущие объемы продаж или вырасти еще на 5−20%.

Ветераны начали получать выплаты ко Дню Победы

С 3 апреля ветераны начали получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Средства перечисляются автоматически вместе с пенсией и другими выплатами, сообщили в Соцфонде России.

По словам главы фонда Сергея Чиркова, подавать заявления для получения денег не требуется — выплаты назначаются на основании уже имеющихся данных. Их получают ветераны, участвовавшие в Великой Отечественной войне и получившие инвалидность или выполнявшие боевые и специальные задания.

В России предложили налоговые льготы для многодетных таксистов

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести дополнительные меры поддержки для многодетных родителей, работающих в такси. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Инициатива предполагает налоговую льготу в отношении национального дохода для многодетных семей. Кроме того, предлагается учитывать расходы таких налогоплательщиков, полученные ими в ходе коммерческой деятельности, и фактически полученный доход без учета оборотных средств.

Больше полезных знаний
Стало известно, по каким критериям будут оценивать поведение в школах

С 1 сентября в 89 российских школах из семи регионов стартует пилотный проект по апробации оценки поведения.

При оценке учитываются дисциплина, общение с одноклассниками и взрослыми, социальная активность и соблюдение правил, рассказала эксперт Минпросвещения России Марина Конева. По ее словам, решение об оценке будет приниматься коллегиально.

Каждая школа выбрала одну из трех моделей предлагаемых вариантов оценки поведения — «зачет/незачет», трехуровневая и пятиуровневая шкала.

Больше полезных знаний
В России появится ГОСТ на колобок

Рекомендации по приготовлению блюда «колобок» вошли в проект стандарта для блюд традиционной русской кухни.

Согласно проекту ГОСТа, колобок — это шарообразное изделие из сдобного дрожжевого теста, которое обжаривают в масле или выпекают.

Основными ингредиентами указаны мука разных видов, сметана, сливочное масло, молоко, сливки, яйца и закваска или дрожжи.

Больше полезных знаний
Россиян будут штрафовать за американский клен

Рослесхоз включил ясенелистный (американский) клен в список опасных для леса инвазивных растений.

В 43 регионах России должны принимать меры по выявлению, сдерживанию распространения и уничтожению этого вида.

За невыполнение требований предусмотрены штрафы: до 50 тыс. рублей для граждан и до 700 тыс. рублей для юридических лиц.

Больше полезных знаний
На летящем к Луне корабле Orion сломался единственный туалет

На космическом корабле Orion, летящем к Луне в рамках миссии Artemis II, произошла неисправность единственного туалета. О проблеме сообщил экипаж спустя несколько часов после старта — на сбой указал мигающий индикатор системы управления отходами.

По словам представителя NASA Гари Джордан, специалисты на Земле уже готовят инструкции для астронавтов, чтобы решить проблему.

Миссия стартовала 2 апреля и по плану продлится 10 дней.

Больше полезных знаний
ChatGPT займется «дерадикализацией» пользователей, склонных к экстремизму

Сервис ChatGPT может начать выявлять пользователей, проявляющих признаки радикализации, и направлять их в специальные чат-боты для «дерадикализации».

Над инструментом работает новозеландский стартап ThroughLine совместно с OpenAI, а также с компаниями Anthropic и Google. Система будет анализировать запросы пользователей и при выявлении опасных сигналов перенаправлять их к специализированным сервисам поддержки.

Больше полезных знаний
