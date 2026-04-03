Автомобильный бум, оценка за поведение в школе и ГОСТ на колобок. Что нового к утру 3 апреля

В Ленинградской области из-за атаки дронов пострадали два человека. Угрозы жизни нет, рассказал глава региона Александр Дрозденко. Он добавил, что повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

Также этой ночью беспилотники ударили по Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, дроны сбивали в Тульской, Московской и Ростовской областях.

По данным СМИ, звуки взрывов также раздавались в Великом Новгороде, но официальной информации не поступало.