Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Дроны ВСУ атаковали российские регионы. Под Ростовом загорелось хранилище топлива
Ночью и утром 31 мая украинская армия ударила по российским регионам. Более 50 дронов попытались атаковать Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Системы ПВО сбили дрон в Матвеево-Курганском районе. Из-за упавших обломков загорелось хранилище топлива частного предприятия. Местных жителей эвакуировали.
Кроме того, повреждения получили два магазина, аптека и автомобиль. Пострадавших нет, уточнил Слюсарь.
Дроны ВСУ также попытались атаковать Кировскую область — произошел пожар на предприятии в Уржумском районе, рассказал глава региона Александр Соколов. Никто не пострадал.
Удары БПЛА зафиксировали в Саратовской области. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, дроны повредили несколько объектов гражданской инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил, но подчеркнул, что люди не пострадали.
Всего за ночь над Россией перехватили 216 беспилотников ВСУ самолетного типа. Их сбивали не только над Ростовской, Кировской и Саратовской областями, но и над другими:
- Белгородской;
- Брянской;
- Волгоградской;
- Воронежской;
- Курской;
- Липецкой;
- Орловской;
- а также в Краснодарском крае;
- Крыму.
Министерство защиты от дронов появится в Нижегородской области
Власти Нижегородской области создадут министерство защиты объектов региона. Оно станет частью единого блока в правительстве региона, который будет отвечать за обеспечение безопасности.
Министерство возглавит замглавы правительства Владимир Тужилин. Ведомство будет сотрудничать с Минобороны РФ и в том числе заниматься защитой объектов энергетики области от атак беспилотников.
В приграничном Белгороде заработал мобильный интернет. Что еще изменилось в городе
С вечера 30 мая у жителей Белгорода вновь появился доступ к мобильному интернету, а на улицах включили освещение. По словам врио губернатора области Александра Шуваева, в других районах региона интернет тоже могут со временем вернуть — если это не будет угрожать безопасности.
Уличное освещение в Белгороде не работало с октября, а ограничения на работу мобильного интернета также начали вводить еще в 2025-м.
В Крыму начали продавать по талонам бензин марки АИ-95. Что известно
С 31 мая бензин марки АИ-95 можно приобрести в Крыму только по талонам, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В первую очередь топливо будут получать коммунальщики и социальный транспорт.
Кроме того, на полуострове ограничили продажу бензина АИ-92 — не более 20 л на машину.
Власти ожидают, что ситуация с бензином нормализуется в течение 30 дней.
Отслуживших в армии стали обманывать со страховыми выплатами
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, отслуживших в армии.
Сначала звонит фейковый сотрудник Минобороны РФ, который предлагает человеку оформить страховые выплаты и назвать свои персональные данные. После этого другие преступники, которые притворяются сотрудниками «Госуслуг» и ФСБ, заявляют жертве, что данные ее аккаунтов украдены, а ее деньги перевели ВСУ.
Чтобы избежать уголовного наказания, россиянину предлагают перевести оставшиеся деньги на «безопасный счет». После перевода мошенники перестают выходить на связь.
Бесплатный проезд предложили ввести для беременных россиянок
В Госдуме предложили сделать бесплатными поездки для беременных на автобусах, троллейбусах и других видах общественного транспорта.
По словам депутата Сергея Колунова, он часто слышал такой запрос от граждан. Льготу же можно привязать к постановке на учет по беременности. Она будет прекращаться одновременно со снятием с учета, объяснил парламентарий.
Чечня оказалась самым некурящим регионом России
В тройку регионов с наименьшим в России количеством курящих людей вошли Чечня, Чукотский автономный округ и Краснодарский край. На первом месте — Чеченская Республика. Процент курильщиков в регионе — всего 0,56%. В Чукотском АО доля курящих — 1,03%, на Кубани 4,26%.
Вирус Эбола распространяется в ДР Конго с рекордной скоростью
Все больше заболевших лихорадкой Эбола регистрируют на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), рассказали в гуманитарной организации «Врачи без границ». Специалисты отметили, что раньше никогда не фиксировали так много случаев заражения, после того как власти официально объявляли об эпидемии.
В организации объяснили, что прошло уже две недели с момента объявления, но ситуация с заболеваемостью остается сложной, а ограничительные меры отстают по скорости от распространения заболевания.
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов. Его фанаты устроили погромы в Париже
Болельщики французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) устроили беспорядки возле стадиона в Париже, где проходил финальный матч Лиги чемпионов. Они запускали фейерверки и кидали камни в полицейских. Силовики же пустили слезоточивый газ и разгоняли фанатов дубинками. Всего в стране задержали 326 человек, из них 235 — в Париже.
В финале ЛЧ ПСЖ обыграл «Арсенал» (1:1, 4:3 - по пенальти).