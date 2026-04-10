Пасхальное перемирие с Украиной, проверка автоматов с игрушками в ТЦ и штраф за сорняки. Что нового к утру 10 апреля

Что известно о перемирии

Как сообщается на сайте Кремля, прекращение огня будет действовать 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что Украина последует ее примеру. Глава военного ведомства Андрей Белоусов и командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов уже получили указания на этот счет.

В то же время президент Владимир Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям.

Что ответила Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Киев будет действовать зеркально и что Пасха должна проходить без угроз.