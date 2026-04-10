Пасхальное перемирие с Украиной, проверка автоматов с игрушками в ТЦ и штраф за сорняки. Что нового к утру 10 апреля
Россия объявила Пасхальное перемирие в зоне СВО. Подробности
Что известно о перемирии
Как сообщается на сайте Кремля, прекращение огня будет действовать 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что Украина последует ее примеру. Глава военного ведомства Андрей Белоусов и командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов уже получили указания на этот счет.
В то же время президент Владимир Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям.
Что ответила Украина
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Киев будет действовать зеркально и что Пасха должна проходить без угроз.
Атаки ВСУ на регионы: удар по похоронной процессии и массовый налет на Волгоград
В Донецке беспилотники ударили по похоронной процессии. Инцидент произошел 9 апреля. В результате не менее пяти человек получили травмы, рассказали в Следственном комитете. Повреждение получило также административное здание кладбища.
Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, пишут СМИ. Сообщается, что за ночь в Волгограде повреждения получили не менее пяти домов, а над городом прозвучало уже не менее 10 взрывов.
В ряде регионов впервые объявили ракетную опасность, сообщили в МЧС России. Соответствующие предупреждения пришли жителям Владимирской, Костромской и Ярославской областей.
В России отменили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
На данный момент запрет на испытательный срок действует только для женщин с детьми до полутора лет. Новые правила вступят в силу 1 сентября.
Импортные товары заметно подорожали. В чем причина
Цены на ряд импортных товаров в России выросли на 5–10% из-за нарушений логистики на Ближнем Востоке, рассказал GR-директор группы «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк.
Больше всего подорожали:
- высокотехнологичные компоненты — более чем на 10%;
- автозапчасти — на 7,8–9,2%;
- электротехника и электроника — на 6,5–8,7%.
По словам основателя Rodin.Capital Алексей Родин, поставщики подняли цены после сбоев в цепочках поставок. Аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев добавил, что перебои также повысили стоимость сырья для удобрений. Из-за этого цены на карбамид (азотное удобрение) выросли примерно на 50%, что может повлиять на стоимость сельхозпродукции.
В Госдуме захотели проверить законность игровых автоматов в ТЦ
Игровые автоматы с игрушками и гаджетами в торговых центрах нужно проверить на законность. С таким предложением депутат Виталий Милонов планирует обратиться в МВД России.
По его словам, такие автоматы стоят почти в каждом торговом центре в зонах фудкортов и детских площадок. Их размещение может нарушать запрет на деятельность казино в России.
Мошенники рассылают сообщения о перерасчете платежей за электроэнергию
Россиянам начали приходить сообщения о якобы проводимом перерасчете коммунальных платежей за электроэнергию. В них предлагают срочно «завершить процедуру» и уточнить данные.
Для этого злоумышленники просят предоставить личную информацию. Так они пытаются получить доступ к данным пользователей
В России назвали размер социальной пенсии без стажа в 2026 году
Социальная пенсия по старости с 1 апреля 2026 года составит 9 424,12 рубля в месяц для людей без необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, сообщил депутат Алексей Говырин.
По его словам, такую выплату назначают мужчинам с 69 лет и женщинам с 64 лет. Итоговая сумма может быть выше, если доход пенсионера ниже прожиточного минимума — тогда назначают доплату.
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачных участках
Владельцев дачных участков могут оштрафовать за высокую траву и сорняки, если они не следят за территорией, сообщил депутат Владимир Шапкин.
Размер штрафов:
- для граждан — от 300 до 500 рублей;
- для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
По словам Шапкина, заросшие участки опасны в пожароопасный период, так как сухая трава легко воспламеняется.