Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:03, 10 апреля 2026Россия

Появились подробности о массированной атаке на российский регион

Shot: Вследствие атаки дронов на Волгоградскую область повреждены 5 жилых домов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область повреждены пять жилых домов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, повреждения зафиксированы в Суровикинском районе. Также сообщается о падении осколков беспилотников в Красноармейском районе Волгограда.

По словам местных жителей, прозвучало уже 10-12 взрывов в разных частях города. Информация о пострадавших не поступала.

О том, что Волгоград подвергся атаке дронов, стало известно ранее. Очевидцы рассказали, что в небе появились вспышки и был слышен грохот, от которого сработали сигнализации у машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok