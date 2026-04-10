Жители российского города рассказали о вспышках и грохоте в небе

Shot: Серия взрывов раздалась над Волгоградом и городом Волжский

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), 10 апреля сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, раздался гул и по меньшей мере 5-7 взрывов в южной части города. Также о звуках в небе сообщают жители соседнего города Волжский.

«Местные утверждают, что видели вспышки в небе и слышали грохот, от которого сработали сигнализации у машин», — пишет Shot.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.