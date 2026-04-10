02:32, 10 апреля 2026Россия

Жители российского города рассказали о вспышках и грохоте в небе

Shot: Серия взрывов раздалась над Волгоградом и городом Волжский
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), 10 апреля сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, раздался гул и по меньшей мере 5-7 взрывов в южной части города. Также о звуках в небе сообщают жители соседнего города Волжский.

«Местные утверждают, что видели вспышки в небе и слышали грохот, от которого сработали сигнализации у машин», — пишет Shot.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Умер пострадавший при бомбардировке Ирана советник Хаменеи

    Жители российского города рассказали о вспышках и грохоте в небе

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    Все новости
