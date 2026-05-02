Трамп объявил конец войны с Ираном, дроны сбили на подлете к Москве, а мошенники предлагают «перерасчет коммуналки». Что нового к утру 2 мая
Трамп заявил о завершении войны с Ираном, но ему не поверили. Почему
Президент США Дональд Трамп направил конгрессу письмо с уведомлением о том, что боевые действия с Исламской Республикой завершены. По его словам, с 7 апреля не было ни одного случая обмена огнем между вооруженными силами двух стран. Американская армия остается в регионе только для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
Однако в конгрессе этому заявлению поверили не все.
Представители демократов считают, что таким образом Трамп пытается обойти запрет на ведение военных действий.
По закону Вооруженные силы США могут находиться за рубежом до 60 дней. По истечении этого срока президент должен получить одобрение конгресса на их дальнейшее пребывание там. В случае с Ираном 60-дневый срок истек 1 мая.
При этом сам Трамп предупредил Иран, что на переговорах есть только два варианта — либо сделка, либо конец Исламской Республики.
Также он пригрозил Кубе. По его словам, США направят к берегам острова самый большой в мире авианосец «Авраам Линкольн».
ВСУ попытались атаковать дронами Москву и Ленобласть. Что известно
На подлете к российской столице с двух часов ночи до восьми утра 2 мая сбили шесть беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Также минувшей ночью опасность БПЛА объявили в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что уничтожено два дрона.
В регионе возможно снижение скорости мобильного интернета, добавил он.
сбили в ночь на 2 мая над регионами России.
- Белгородскую область;
- Брянскую область;
- Воронежскую область;
- Калужскую область;
- Курскую область;
- Новгородскую область;
- Орловскую область;
- Псковскую область;
- Ростовскую область;
- Смоленскую область;
- Тверскую область;
- Тульскую область;
- Московский регион;
- Краснодарский край;
- Республику Крым;
- Азовское море;
- Черное море.
Мошенники начали предлагать россиянам «перерасчет» коммунальных платежей
Злоумышленники теперь создают в мессенджерах чаты от лица ресурсоснабжающей организации. Они сами добавляют туда пользователей и сообщают, что информация по платежам теперь автоматически подгружается с «Госуслуг».
Потом они отправляют человеку ссылку якобы на официальный бот портала, где нужно подтвердить номер телефона и получить «уникальный ключ». На самом деле этот «ключ» — СМС-код, с помощью которого аферисты попадают в личный аккаунт жертвы на «Госуслугах».
Россиянам напомнили, когда не нужно платить налог за дачу
Владельцам дачных домов в России полагается «квадратный вычет»: из фактической площади жилья вычетают 50 кв. м. Налог на имущество платят за оставшуюся часть постройки.
Так что, если ваш дачный дом меньше 50 «квадратов», налог платить не нужно, напомнили в Госдуме.
Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий не платят земельный налог за шесть соток. Если их дачный участок больше, они платят только за площадь сверх шести соток.
В России оказалась самая низкая безработица среди стран G20
уровень безработицы в РФ на конец первого квартала 2026 года
Немного выше он в Мексике — 2,4%. На третьем месте Япония и Южная Корея, где безработица оценивается в 2,7%.
- Австралия;
- Аргентина;
- Африканский союз;
- Бразилия;
- Германия;
- Евросоюз;
- Индия;
- Индонезия;
- Италия;
- Канада;
- Китай;
- Республика Корея;
- Мексика;
- Россия;
- Саудовская Аравия;
- Соединенное Королевство;
- США;
- Турция;
- Франция;
- Южно-Африканская Республика;
- Япония.
Легендарный американский рэпер отправился в тур по России
Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) прилетел в Москву на частном самолете. Он нанял джет специально для российского тура за €300 тысяч.
У рэпера запланировано два концерта в столице — 2 и 3 мая. Потом он выступит в Краснодаре и Новосибирске.
В аэропорту Внуково его сразу же угостили икрой, коньяком и бородинским хлебом. А народный ансамбль спел русскоязычный кавер на его хит Low.
Мировую популярность рэперу принес хит Low, который он выпустил в 2007 году при участии T-Pain. Трек 10 недель продержался на вершине чарта Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым цифровым синглом 2008 года.
Всего он записал четыре сольных альбома. Также работал с Дэвидом Геттой, Sia, Дженнифер Лопес и другими звездами.
В 2021 году он представлял Сан-Марино на конкурсе «Евровидение» совместно с итальянской певицей Сенит.