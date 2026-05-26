Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая

Уровень воды в реке Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку. Под угрозой подтопления находятся территории рядом с селами Адильотар, Тутлар и Кадыротар. На реке Терек ситуация также остается напряженной. Там организовали дежурство спасателей.

26 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер. В горных районах возможны селевые потоки.

Сильные дожди подтопили более 30 домов и 27 придворовых территорий в Ингушетии. Подтопления зафиксированы в Карабулаке и селе Троицкое. Спасатели эвакуировали 75 человек.