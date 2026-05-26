Что происходит
26 мая 2026, 05:00

Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая

Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
В Ингушетии из-за сильных дождей оказались подтоплены десятки домов, а одном из сел Чечни вода размыла дамбу протяженностью 300 метров. Тем временем в Астраханской области произошла вспышка бруцеллеза. Тяжелое инфекционное заболевание зафиксировали у семи человек. Об ударах США по Ирану, идее увеличить россиянам отпуск, смерти известного музыканта и других событиях — читайте в нашем дайджесте.

США ударили по югу Ирана

Американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что военные США нанесли удары на юге Ирана в целях самообороны.

Целями стали ракетные стартовые площадки и катера, которые пытались установить мины.

В результате уничтожены два катера и позиция ПВО, пишут СМИ, но о прекращении перемирия между Тегераном и Вашингтоном речи не идет.

Масштабные паводки на Северном Кавказе: что там происходит

Уровень воды в реке Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку. Под угрозой подтопления находятся территории рядом с селами Адильотар, Тутлар и Кадыротар. На реке Терек ситуация также остается напряженной. Там организовали дежурство спасателей.

26 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер. В горных районах возможны селевые потоки.

Сильные дожди подтопили более 30 домов и 27 придворовых территорий в Ингушетии. Подтопления зафиксированы в Карабулаке и селе Троицкое. Спасатели эвакуировали 75 человек.

В Чечне в селе Агишты из-за паводков размыло 300-метровую дамбу. В результате эвакуировали 20 семей, масштаб подтоплений уточняется.

Больше полезных знаний
Что делать, если машина пострадала от непогоды?

В Астраханской области семь человек заразились бруцеллезом в монастыре

У семи церковнослужителей и прихожан одного из монастырей выявили бруцеллез, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас они в больнице.

Бруцеллез — это...

инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных, чаще всего от коров, коз, овец и свиней. Возбудитель — бактерии рода Brucella.

Заразиться можно чаще всего через сырое молоко, непастеризованные молочные продукты и при контакте с больными животными. От человека к человеку бруцеллез обычно не передается.

Без лечения болезнь может перейти в хроническую форму и поражать суставы, сердце и нервную систему.

По предварительным данным, причиной заражения стало сырое козье молоко из подсобного хозяйства монастыря.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование и проверяют контактировавших с источником инфекции.

Больше полезных знаний
Россияне рискуют остаться без лечения от обычных инфекций. Что происходит
Инфекции на пикнике. Врач рассказал о 7 ошибках, которые превращают отдых в больничный

В России запустят новую программу кредитования малого бизнеса

С 1 июля в России начнет действовать новая программа кредитования малого и среднего бизнеса с общим лимитом до 150 млрд рублей, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Ставка по кредитам будет соответствовать ключевой ставке Центробанка.

Поддержка в первую очередь затронет:

  • обрабатывающую промышленность;
  • IT;
  • гостиничный бизнес;
  • креативные индустрии.
Больше полезных знаний
Никакой оценки «на глаз». Простой алгоритм проверки юрлица, если у вас нет службы безопасности
«Сам справлюсь» и другие сказки, которые стоят миллионы. Как психологические ловушки мешают росту

В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск

Россияне могли бы отдыхать не 28 дней, а 35, заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, это поможет компенсировать выходные, которые «теряются» внутри отпуска, а также снизить риск профессионального выгорания и полноценно восстановить силы. Возможность делить отпуск на части при этом стоит сохранить, уточнил парламентарий.

Больше полезных знаний
Отпуск может быть дольше 28 дней. Кто может претендовать на увеличенный отдых и как его оплатят
Как оформить больничный во время декретного отпуска? 3 сценария

Умер легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз

В возрасте 95 лет скончался американский саксофонист Сонни Роллинз, один из самых влиятельных джазовых музыкантов в мире. Музыкант умер 25 мая 2026 года у себя дома в штате Нью-Йорк.

Роллинз был трехкратным лауреатом премии «Грэмми» и автором известных джазовых композиций, включая St. Thomas, Oleo и Doxy.

Больше полезных знаний
Перегнать Америку. 5 неочевидных побед СССР над США
Рик и Морти снова с нами. Чего ждать от 9-го сезона одного из самых провокативных мультсериалов для взрослых