Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
США ударили по югу Ирана
Американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что военные США нанесли удары на юге Ирана в целях самообороны.
Целями стали ракетные стартовые площадки и катера, которые пытались установить мины.
В результате уничтожены два катера и позиция ПВО, пишут СМИ, но о прекращении перемирия между Тегераном и Вашингтоном речи не идет.
Масштабные паводки на Северном Кавказе: что там происходит
Уровень воды в реке Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку. Под угрозой подтопления находятся территории рядом с селами Адильотар, Тутлар и Кадыротар. На реке Терек ситуация также остается напряженной. Там организовали дежурство спасателей.
26 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер. В горных районах возможны селевые потоки.
Сильные дожди подтопили более 30 домов и 27 придворовых территорий в Ингушетии. Подтопления зафиксированы в Карабулаке и селе Троицкое. Спасатели эвакуировали 75 человек.
В Чечне в селе Агишты из-за паводков размыло 300-метровую дамбу. В результате эвакуировали 20 семей, масштаб подтоплений уточняется.
В Астраханской области семь человек заразились бруцеллезом в монастыре
У семи церковнослужителей и прихожан одного из монастырей выявили бруцеллез, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас они в больнице.
инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных, чаще всего от коров, коз, овец и свиней. Возбудитель — бактерии рода Brucella.
Заразиться можно чаще всего через сырое молоко, непастеризованные молочные продукты и при контакте с больными животными. От человека к человеку бруцеллез обычно не передается.
Без лечения болезнь может перейти в хроническую форму и поражать суставы, сердце и нервную систему.
По предварительным данным, причиной заражения стало сырое козье молоко из подсобного хозяйства монастыря.
Сейчас специалисты проводят эпидрасследование и проверяют контактировавших с источником инфекции.
В России запустят новую программу кредитования малого бизнеса
С 1 июля в России начнет действовать новая программа кредитования малого и среднего бизнеса с общим лимитом до 150 млрд рублей, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Ставка по кредитам будет соответствовать ключевой ставке Центробанка.
Поддержка в первую очередь затронет:
- обрабатывающую промышленность;
- IT;
- гостиничный бизнес;
- креативные индустрии.
В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск
Россияне могли бы отдыхать не 28 дней, а 35, заявил депутат Госдумы Николай Новичков.
По его словам, это поможет компенсировать выходные, которые «теряются» внутри отпуска, а также снизить риск профессионального выгорания и полноценно восстановить силы. Возможность делить отпуск на части при этом стоит сохранить, уточнил парламентарий.
Умер легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз
В возрасте 95 лет скончался американский саксофонист Сонни Роллинз, один из самых влиятельных джазовых музыкантов в мире. Музыкант умер 25 мая 2026 года у себя дома в штате Нью-Йорк.
Роллинз был трехкратным лауреатом премии «Грэмми» и автором известных джазовых композиций, включая St. Thomas, Oleo и Doxy.