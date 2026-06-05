Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня

Он заявил, что Украина готова к обмену пленными по формуле «всех на всех» и полному прекращению огня на время переговоров. При этом встречу украинский президент предлагает проводить не в Москве, а на нейтральной площадке с участием представителей Европы и США, как возможных гарантов безопасности.

Реакция Кремля

В Кремле сообщили, что видели письмо, но Владимир Путин пока не успел с ним ознакомиться. Там также напомнили, что российский президент ранее неоднократно заявлял о готовности к встрече в Москве.

Заявление Путина по Украине на ПМЭФ

На встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин сделал несколько заявлений о конфликте с Украиной. Собрали главное из его речи: