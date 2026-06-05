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05 июня 2026, 05:00

Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня

Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Владимир Путин заявил о желании России закончить конфликт на Украине. По его словам, для этого Киев должен пойти на компромиссы, о которых ранее шла речь на саммите в Анкоридже. Тем временем Владимир Зеленский направил российскому президенту письмо с предложением о мире. О гибком графике для многодетных родителей, испытаниях российской вакцины от аллергии на березу, страховке от военных действий и других событиях — читайте в нашем дайджесте.

Зеленский написал письмо Путину. О чем оно

Что за письмо

Зеленский предложил Путину провести переговоры в третьей стране и завершить конфликт. Об этом говорится в письме, которое украинский президент опубликовал на своем сайте.

Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами.

Владимир Зеленский

Он заявил, что Украина готова к обмену пленными по формуле «всех на всех» и полному прекращению огня на время переговоров. При этом встречу украинский президент предлагает проводить не в Москве, а на нейтральной площадке с участием представителей Европы и США, как возможных гарантов безопасности.

Реакция Кремля

В Кремле сообщили, что видели письмо, но Владимир Путин пока не успел с ним ознакомиться. Там также напомнили, что российский президент ранее неоднократно заявлял о готовности к встрече в Москве.

Заявление Путина по Украине на ПМЭФ

На встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин сделал несколько заявлений о конфликте с Украиной. Собрали главное из его речи:

  • У России есть желание закончить конфликт на Украине.
  • Конфликт быстро закончится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, Россия к ним готова.
  • Предложения президента США по Украине могут стать основой мирных договоренностей.
  • При подписании мирного документа с Украиной можно было бы сказать: «Слава Богу, что все закончилось».
  • Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине.

Россиянам начали предлагать страховку от военных действий

Крупные российские страховщики стали включать в полисы страхования жилья защиту от рисков, связанных с военными действиями, атаками беспилотников, работой ПВО и взрывными волнами.

Такая опция увеличивает стоимость страховки примерно на 10−15%.

Покрытие может распространяться на повреждение или утрату имущества из-за падения обломков дронов, ракет, снарядов и других боеприпасов. Максимальные выплаты по таким полисам достигают 30−65 млн рублей в зависимости от компании.

Юристы предупреждают: получить компенсацию может быть непросто. Для подтверждения страхового случая потребуется справка от компетентных органов. Плюс могут возникнуть сложности из-за размытых формулировок, исключений в договоре и сложностей с установлением точной причины ущерба.

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Стало известно, когда на рынок выйдет отечественная вакцина от аллергии на березу

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы — «Аллергарда» — может получить временное регистрационное удостоверение уже в сентябре 2026 года, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, препарат сейчас проходит третью фазу клинических испытаний. Первые промежуточные результаты ожидаются в июле.

Уже полученные данные показывают высокую безопасность и хорошую переносимость вакцины.

Если временная регистрация будет одобрена, препарат смогут использовать в медицинской практике и вывести на российский рынок. Постоянную регистрацию планируют получить после завершения всех исследований — ориентировочно в конце 2027 года.

Мошенники начали обманывать абитуриентов перед поступлением в вузы

Перед стартом приемной кампании мошенники активизировали схемы обмана абитуриентов.

Злоумышленники обещают гарантированное поступление в престижные вузы за 50−300 тысяч рублей, а после получения денег исчезают или заявляют об изменении условий.

Также аферисты предлагают:

  • поддельные целевые направления от крупных компаний;
  • продают фальшивые льготные документы;
  • создают копии сайтов вузов и «Госуслуг» для кражи персональных данных и банковских реквизитов.
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В России предложили дать право на гибкий график многодетным родителям

Но только во время летних каникул. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, летом дети часто остаются без присмотра, поскольку школы и детские сады не работают, а возможность отправить ребенка в лагерь или оставить с родственниками есть не у всех семей.

Такая мера поможет родителям совмещать работу и уход за детьми в период каникул.

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Россиянам рассказали, сколько нужно зарабываться, чтобы купить однушку в Москве

В Москве для покупки однокомнатной квартиры по обычной ипотеке нужен доход от 378,5 тыс. рублей в месяц, для двухкомнатной — от 563,8 тыс. рублей, подсчитали в одной из девелоперских компаний.

По семейной ипотеке суммы ниже: от 238 тыс. и 428,2 тыс. рублей соответственно.

378 тысяч рублей

столько нужно зарабывать, чтобы взять в Москве однушку в ипотеку

В США выпустят миллионы зараженных комаров для борьбы с опасными болезнями

Связанная с Google биотехнологическая компания Verily планирует выпустить в Калифорнии и Флориде около 32 млн комаров-самцов, зараженных бактериями вольбахиями.

Вольбахии — это...

бактерии, которые живут внутри насекомых и безопасны для людей. У зараженных ими комаров потомство либо не появляется, либо не развивается нормально, поэтому их используют для сокращения популяции опасных насекомых.

Предполагается, что после спаривания с дикими самками они помогут сократить популяцию насекомых, переносящих вирус Зика, лихорадку денге и другие заболевания.

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