Теперь вы знаете
Что происходит
06 мая 2026, 05:00

Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая

Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Удар дронов по Крыму закончился гибелью пяти мирных граждан в Джанкое. Тем временем в России запретили списывать соцвыплаты у инвалидов за долги и предложили давать два места на парковке многодетным родителям. О введении пошлины на импортную мебель, схемах аферистов перед 9 Мая, приостановке операции США в Ормузском проливе и других событиях — читайте в нашем утреннем дайджесте.

США приостановили операцию в Ормузском проливе

Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают проведение судов через Ормузский пролив. Речь идет о приостановке миссии «Проект Свобода», которую США запустили для сопровождения судов в регионе.

По словам Трампа, пауза будет кратковременной и продлится до возможного соглашения с Тегераном.

В Крыму пять человек погибли в результате удара ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жертвами ночной атаки БПЛА по Джанкою пять мирных граждан. Он выразил соболезнования семья погибших.

В Севастополе тоже звучали сирена. ПВО сбила 12 беспилотников.

Всего над российскими территориями за ночь сбили 53 дрона.

Многодетным семьям хотят давать два бесплатных парковочных места

Минтранс РФ предложил разрешить многодетным семьям бесплатно парковать не одну, а сразу две машины.

Речь идет о семьях, где воспитываются четверо и более детей.

Сейчас такая льгота обычно действует только для одного автомобиля. Ведомство планирует обновить рекомендации для регионов, чтобы они могли расширить эту меру поддержки.

Окончательное решение будут принимать местные власти, а изменения могут подготовить к концу июня 2026 года.

Больше полезных знаний
Все о льготах, пособиях и правах родителей с детьми до 3 лет — как не упустить поддержку государства

В России запретили списывать соцвыплаты у инвалидов и ветеранов за долги

С 6 мая в России вступает в силу закон, который защищает выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий от списания за долги, сообщил депутат Игорь Игошин.

Речь идет о деньгах, которые государство выделяет, например, на:

  • покупку инвалидных колясок;
  • слуховых аппаратов;
  • оплату проезда сопровождающих;
  • содержание собак-проводников.

Ранее такие средства могли списывать судебные приставы — теперь они защищены.

Больше полезных знаний
Долги, кредиты, разводы, преступления. Можно ли вылечить зависимых от ставок, пока не стало поздно

Россиянам все чаще отказывают в работе из-за избыточной квалификации

Каждый четвертый россиянин сталкивался с отказом в работе по этой причине, показало исследование SuperJob. При этом доля работодателей, которые вообще не нанимают «переквалифицированных» кандидатов, за год выросла с 8% до 17%.

Эксперты объясняют это ростом конкуренции на рынке труда: вакансий стало меньше, а резюме — больше.

Работодатели опасаются, что такие сотрудники быстро уйдут на более выгодную работу, поэтому чаще выбирают кандидатов с опытом, соответствующим позиции.

Больше полезных знаний
Что делать, если работодатель просит открыть ИП и почему это обернется штрафами для всех
Что будет, если вы сольете NDA-данные работодателя нейросети? Выговором можете не отделаться

В России могут ввести пошлины на импортную мебель

Власти обсуждают введение повышенной пошлины на мебель из недружественных стран. Идея в том, чтобы поддержать российских производителей, у которых сейчас падает производство.

По данным за 2025 год, выпуск мебели снизился почти на 7%. Минпромторг надеется, что с мерами поддержки ситуация немного улучшится. При этом, по словам источника в отрасли, в 2026 году спад производства продолжается.

Больше полезных знаний
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая и как мы это почувствуем
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов

Мошенники на связи: звонок Shaman и схема с билетами на парад

Телефонные мошенники звонили Владимиру Соловьеву, Shaman и другими медийным личностям, сообщили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). По их данным, это аферисты, действующие с территории Украины. Они выдают себя за сотрудников различных служб и пытаются оказать давление или ввести в заблуждение.

Одна из распространенных схем мошенников перед 9 Мая — «льготные билеты на парад». Аферисты предлагают их за небольшой взнос, после чего деньги исчезают, сообщили в платформе «Мошеловка». Также распространены звонки о «выплатах ветеранам», где цель — выманить код из СМС и уловка с «найденной наградой».

Больше полезных знаний
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Преступники научились воровать отпечатки пальцев по фото. О каких позах для селфи стоит забыть
Новый рекорд Вембаньямы, шайба Барбашева в плей-офф. Главные события в спорте 5 мая