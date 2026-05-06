Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
США приостановили операцию в Ормузском проливе
Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают проведение судов через Ормузский пролив. Речь идет о приостановке миссии «Проект Свобода», которую США запустили для сопровождения судов в регионе.
По словам Трампа, пауза будет кратковременной и продлится до возможного соглашения с Тегераном.
В Крыму пять человек погибли в результате удара ВСУ
Многодетным семьям хотят давать два бесплатных парковочных места
Минтранс РФ предложил разрешить многодетным семьям бесплатно парковать не одну, а сразу две машины.
Речь идет о семьях, где воспитываются четверо и более детей.
Сейчас такая льгота обычно действует только для одного автомобиля. Ведомство планирует обновить рекомендации для регионов, чтобы они могли расширить эту меру поддержки.
Окончательное решение будут принимать местные власти, а изменения могут подготовить к концу июня 2026 года.
В России запретили списывать соцвыплаты у инвалидов и ветеранов за долги
С 6 мая в России вступает в силу закон, который защищает выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий от списания за долги, сообщил депутат Игорь Игошин.
Речь идет о деньгах, которые государство выделяет, например, на:
- покупку инвалидных колясок;
- слуховых аппаратов;
- оплату проезда сопровождающих;
- содержание собак-проводников.
Ранее такие средства могли списывать судебные приставы — теперь они защищены.
Россиянам все чаще отказывают в работе из-за избыточной квалификации
Каждый четвертый россиянин сталкивался с отказом в работе по этой причине, показало исследование SuperJob. При этом доля работодателей, которые вообще не нанимают «переквалифицированных» кандидатов, за год выросла с 8% до 17%.
Эксперты объясняют это ростом конкуренции на рынке труда: вакансий стало меньше, а резюме — больше.
Работодатели опасаются, что такие сотрудники быстро уйдут на более выгодную работу, поэтому чаще выбирают кандидатов с опытом, соответствующим позиции.
В России могут ввести пошлины на импортную мебель
Власти обсуждают введение повышенной пошлины на мебель из недружественных стран. Идея в том, чтобы поддержать российских производителей, у которых сейчас падает производство.
По данным за 2025 год, выпуск мебели снизился почти на 7%. Минпромторг надеется, что с мерами поддержки ситуация немного улучшится. При этом, по словам источника в отрасли, в 2026 году спад производства продолжается.
Мошенники на связи: звонок Shaman и схема с билетами на парад
Телефонные мошенники звонили Владимиру Соловьеву, Shaman и другими медийным личностям, сообщили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). По их данным, это аферисты, действующие с территории Украины. Они выдают себя за сотрудников различных служб и пытаются оказать давление или ввести в заблуждение.
Одна из распространенных схем мошенников перед 9 Мая — «льготные билеты на парад». Аферисты предлагают их за небольшой взнос, после чего деньги исчезают, сообщили в платформе «Мошеловка». Также распространены звонки о «выплатах ветеранам», где цель — выманить код из СМС и уловка с «найденной наградой».