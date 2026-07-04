Главное за 4 июля. Закон для улучшения ситуации с бензином, ипотечные каникулы семьям с детьми и фурор близнецов на ЕГЭ

С 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы до полутора лет . Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Воспользоваться правом можно один раз за весь срок ипотеки. Сейчас такие каникулы дают только на полгода и только если доходы заемщика упали больше чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Отмечается, что проценты по кредиту будут начислять, но платить их нужно только по окончании каникул — и только за последние 12 месяцев. Первые полгода платежей нет вообще. Закон будет действовать и для тех семей, которые взяли ипотеку раньше 1 сентября 2026 года.

С 1 января 2027 года россияне смогут открывать в банках специальные жилищные вклады . Закон подписал президент Владимир Путин. Деньги с таких счетов можно будет использовать для покупки квартиры, строительства дома или участия в долевом строительстве.

Если вкладчик подходит банку, тот сможет дать ему кредит на жилье. Вклады застрахуют — максимальная сумма возмещения составит 10 млн рублей. Срок вклада — от трех лет. Но уже через год деньги можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или погасить действующий кредит, причем даже в другом банке.

Также президент утвердил закон о единых пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров и членов их семей. Документ касается сотрудников МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО, Генпрокуратуры и других силовых ведомств. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.