Главное за 4 июля. Закон для улучшения ситуации с бензином, ипотечные каникулы семьям с детьми и фурор близнецов на ЕГЭ
В России приняли закон для нормализации ситуации с бензином. Что он изменит
Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который определяет меры для стабилизации ситуации на рынке топлива в стране:
- определять, какие виды бензина и дизельного топлива можно продавать в стране, будет решать правительство;
- бензин, который получают через прямую перегонку сырой нефти (прямогонный), разрешат смешивать с другими добавками — для получения высокооктанового бензина;
- объем прямогонного бензина будут учитывать при производстве смешанного топлива и включать акциз в его цену;
- можно получить налоговый вычет с продажи такого бензина, если за три месяца собрать документы, подтверждающие, что вы смешали высокооктановый бензин;
- если покупатель вернет смешанный бензин продавцу, вычет с налога продавец не получит;
- организации, перечень которых одобрит кабмин, смогут получить компенсацию за ввоз бензина из-за границы;
- коэффициент компенсации за ввоз из стран ЕАЭС вырастет с 0,68 до 0,9;
- коэффициент компенсации за ввоз из других стран будут рассчитывать, оценив цену на бензин АИ-92 в Индии и траты на поставки морем;
- за каждый налоговый период придется указывать, какую долю объема занимает прямогонный бензин;
- нефтезаводам, которые вкладывают в модернизацию более 100 млрд рублей, разрешили работать по старым соглашениям до конца 2026 года.
Новые правила по топливу действуют на правоотношения, которые возникли с 1 июня 2026 года. А правила по модернизации НПЗ — на те, что появились с 1 января.
Смягчение ограничений по бензину
Параллельно в некоторых российских регионах начали смягчать ограничения, связанные с продажей топлива.
Так, в Новосибирской области возобновила работу часть безоператорных автозаправок, а в Иркутской — снова можно заправлять бензином канистры. Во втором случае послабления коснулись фермеров, мусорщиков, ритуальных агентств, инкассаторов и еще ряда организаций.
Тем временем в Калининградской области восстановили торговлю 92-м бензином и дизелем в розницу. Продажу будут возобновлять поэтапно, сначала на 11 заправках «Балтнефти», а потом и на других АЗС, если ситуация с топливом улучшится.
Ипотечные каникулы семьям с детьми, новые жилищные вклады и другое. Путин подписал новые законы
С 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы до полутора лет. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Воспользоваться правом можно один раз за весь срок ипотеки. Сейчас такие каникулы дают только на полгода и только если доходы заемщика упали больше чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Отмечается, что проценты по кредиту будут начислять, но платить их нужно только по окончании каникул — и только за последние 12 месяцев. Первые полгода платежей нет вообще. Закон будет действовать и для тех семей, которые взяли ипотеку раньше 1 сентября 2026 года.
С 1 января 2027 года россияне смогут открывать в банках специальные жилищные вклады. Закон подписал президент Владимир Путин. Деньги с таких счетов можно будет использовать для покупки квартиры, строительства дома или участия в долевом строительстве.
Если вкладчик подходит банку, тот сможет дать ему кредит на жилье. Вклады застрахуют — максимальная сумма возмещения составит 10 млн рублей. Срок вклада — от трех лет. Но уже через год деньги можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или погасить действующий кредит, причем даже в другом банке.
Также президент утвердил закон о единых пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров и членов их семей. Документ касается сотрудников МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО, Генпрокуратуры и других силовых ведомств. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
Владимир Путин подписал закон о сохранении порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом на уровне 20 млн рублей. Согласно подписанному закону, он останется таким до 2029 года. Предприниматели, чей доход не превышает 20 млн рублей в год, по-прежнему смогут пользоваться упрощенной системой налогообложения со ставкой 6% (или по схеме 5–15% — доходы минус расходы).
В 2025 году порог был 60 млн рублей, а в 2026-м его снизили до 20 млн. Раньше планировалось, что в 2027 году он упадет до 15 млн, а в 2028-м — до 10 млн. Но теперь эти изменения отложили. С 2029 года порог начнут снижать: сначала до 15 млн, а с 2030-го — до 10 млн.
Нейросети, беспилотники и книги об СВО: что нового будут изучать российские школьники
В российских школах уже появились уроки по искусственному интеллекту и беспилотникам. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, темы ИИ добавили в программу по информатике, а БПЛА — в курс «Труд (технология)». Также беспилотники изучают на «Основах безопасности и защиты Родины» и в кружках дополнительного образования.
Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования.
Также Кравцов одобрил идею добавить в школьную программу по литературе произведения о военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Им оказался член правления СНТ
Утром 4 июля на вокзале в Гатчине полицейские задержали 42-летнего Федора Мехнина. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки. На допросе Мехнин признался, что увидел школьницу, когда та сворачивала с дороги в лес. Что-то, по его словам, у него «щелкнуло», он пошел за девочкой, взяв из машины перочинный нож, и напал на нее.
2 июля 12-летняя Милана ушла из дома в СНТ «Захожье-5» в лес за грибами и не вернулась. Девочка позвонила отцу, после чего перестала выходить на связь, а ее телефон стал недоступен. Мать заявила о пропаже в полицию. К поискам подключились полицейские и волонтеры.
Тело ребенка нашли на следующий день в лесополосе Тосненского района — с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).
О подозреваемом известно, что он входил в правление СНТ «Захожье», занимался благоустройством территории. По данным СМИ, местные жители видели, как он подходил к детям и пытался заговорить с ними.
В прошлом он грабил магазины с игрушечным пистолетом, позже сидел за разбой. После освобождения продавал диски, потом открыл строительную фирму.
Знакомый Мехнина также рассказал, что его отец был священником, а сам Федор когда-то учился в воскресной школе и был прихожанином местной церкви.
Что еще важно: инфляция для пенсионеров, переговоры США и Ирана и агент в Анапе
Инфляцию для пенсионеров в России предложили рассчитывать на основе отдельной потребительской корзины. Такую идею высказал депутат «Справедливой России» Сергей Миронов. Его партия предлагает ввести специальный показатель, который будут учитывать при индексации пенсий. Также Миронов считает, что повышать выплаты нужно не раз в год, а каждый квартал.
Следующие переговоры между США и Ираном пройдут 11 июля в Пакистане. Предыдущая встреча состоялась 1 июля в Катаре. Подробности процесса не раскрывались.
ФСБ задержала украинского агента в Анапе. Он получил задание узнать график прибытия чиновников и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а еще — собрать данные об охране и расположении систем ПВО. Также он передавал Киеву сведения о дислокации российских войск и объектах топливно-энергетического комплекса на Кубани.
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