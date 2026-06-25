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25 июня 2026, 05:00

Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном

Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
С начала 2027 года страховые пенсии по старости могут назначаться автоматически. В этом случае россиянам не придется лично обращаться в Соцфонд и собирать пакет документов. Тем временем в Госдуме предложили давать родителям с детьми до пяти дней дополнительного отпуска для семейных поездок. Также в дайджесте — землетрясение в Венесуэле, новые правила работы микрофинансовых организаций и другие события.

В Венесуэле произошло мощное землетрясение

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Геологи зафиксировали две серии подземных толчков с магнитудой 7,1 и 7,5. Эпицентр находился примерно в 60 км от города Валенсия, толчки ощущались в Каракасе.

Власти объявили режим ЧС в стране. Международный аэропорт имени Симона Боливара получил повреждения и закрыт.

Точных данных о разрушениях и пострадавших пока нет. По оценке Геологической службы США, вероятность того, что число жертв превысит 100 тыс. человек, составляет около 30%. Есть угроза цунами.

Вскоре после серии землетрясений в Венесуэле произошло еще одно — на северо-востоке Японии. Его магнитуда составила 6,9.

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В России хотят назначать страховые пенсии автоматически с 2027 года

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать без заявления гражданина и личного обращения в Социальный фонд, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По новым правилам Соцфонд будет сам проверять данные и назначать пенсию примерно за 30 дней до достижения пенсионного возраста. Уведомление о выплате гражданин получит в течение трех рабочих дней.

Порядок хотят распространить также на досрочные страховые пенсии — например, для многодетных родителей и родителей детей с инвалидностью.

Требования сохранятся прежними: минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Для подтверждения стажа за границей по-прежнему потребуется отдельное обращение.

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Россиянам рассказали, что изменится в работе микрофинансовых организаций в июле

С 1 июля 2026 года микрофинансовые организации перейдут на новый базовый стандарт работы с клиентами. Как рассказал первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, МФО должны будут:

  • в понятной форме раскрывать все условия займа;
  • не оформлять дополнительные услуги автоматически;
  • не скрывать возможные риски.

По словам депутата, согласие заемщика должно быть осознанным, а не полученным через заранее установленные галочки, мелкий шрифт или сложные формулировки.

Новые правила должны защитить россиян от попадания в «долговую ловушку»: когда к небольшой сумме займа добавляются страховки, комиссии и другие платные услуги.

Теперь клиенту должны четко объяснять:

  • размер займа;
  • итоговую сумму возврата;
  • возможность отказаться от дополнительных предложений;
  • последствия просрочки.
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В Госдуме предложили ввести семейный образовательный отпуск для школьников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный «семейный образовательный отпуск» — до 5 учебных дней в год.

Инициатива предполагает, что родители смогут заранее оформлять такие дни по заявлению, чтобы проводить время с детьми, путешествовать или посещать образовательные и культурные мероприятия.

Пропущенные занятия школьники должны будут освоить самостоятельно, а дни не будут считаться прогулом.

Названы самые «ленивые» и трудолюбивые города России

Больше всего сторонников сокращенного рабочего дня, по результатам соцопроса, оказалось в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже, а больше всего готовых работать по 8 часов и дольше — в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

При этом молодые россияне стали меньше интересоваться удаленной работой: если раньше такой формат считали преимуществом 40% опрошенных до 35 лет, то сейчас — только 25%.

Исследование также показало, что молодежь чаще выбирает работу в крупных компаниях, где можно развиваться, а также социально значимые и творческие профессии. Мечтающих полностью отказаться от работы в среднем по России оказалось около 6%.

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Жители Лондона увидели в небе огромного дракона

Над Лондоном 22 июня появился огромный дракон, который удивил и напугал жителей города. Необычное воздушное шоу организовали в честь выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» — спин-оффа «Игры престолов».

Модель дракона Сиракса весит 13 килограммов, а в длину достигает 8 метров. Ее оснастили 23 подвижными элементами и специальными воздушными винтами, которые помогают имитировать настоящий полет. На разработку ушло около трех месяцев и более 3000 часов работы команды из 14 человек.

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