Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
В Венесуэле произошло мощное землетрясение
Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Геологи зафиксировали две серии подземных толчков с магнитудой 7,1 и 7,5. Эпицентр находился примерно в 60 км от города Валенсия, толчки ощущались в Каракасе.
Власти объявили режим ЧС в стране. Международный аэропорт имени Симона Боливара получил повреждения и закрыт.
Точных данных о разрушениях и пострадавших пока нет. По оценке Геологической службы США, вероятность того, что число жертв превысит 100 тыс. человек, составляет около 30%. Есть угроза цунами.
Вскоре после серии землетрясений в Венесуэле произошло еще одно — на северо-востоке Японии. Его магнитуда составила 6,9.
В России хотят назначать страховые пенсии автоматически с 2027 года
С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать без заявления гражданина и личного обращения в Социальный фонд, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
По новым правилам Соцфонд будет сам проверять данные и назначать пенсию примерно за 30 дней до достижения пенсионного возраста. Уведомление о выплате гражданин получит в течение трех рабочих дней.
Порядок хотят распространить также на досрочные страховые пенсии — например, для многодетных родителей и родителей детей с инвалидностью.
Требования сохранятся прежними: минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Для подтверждения стажа за границей по-прежнему потребуется отдельное обращение.
Россиянам рассказали, что изменится в работе микрофинансовых организаций в июле
С 1 июля 2026 года микрофинансовые организации перейдут на новый базовый стандарт работы с клиентами. Как рассказал первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, МФО должны будут:
- в понятной форме раскрывать все условия займа;
- не оформлять дополнительные услуги автоматически;
- не скрывать возможные риски.
По словам депутата, согласие заемщика должно быть осознанным, а не полученным через заранее установленные галочки, мелкий шрифт или сложные формулировки.
Новые правила должны защитить россиян от попадания в «долговую ловушку»: когда к небольшой сумме займа добавляются страховки, комиссии и другие платные услуги.
Теперь клиенту должны четко объяснять:
- размер займа;
- итоговую сумму возврата;
- возможность отказаться от дополнительных предложений;
- последствия просрочки.
В Госдуме предложили ввести семейный образовательный отпуск для школьников
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный «семейный образовательный отпуск» — до 5 учебных дней в год.
Инициатива предполагает, что родители смогут заранее оформлять такие дни по заявлению, чтобы проводить время с детьми, путешествовать или посещать образовательные и культурные мероприятия.
Пропущенные занятия школьники должны будут освоить самостоятельно, а дни не будут считаться прогулом.
Названы самые «ленивые» и трудолюбивые города России
Больше всего сторонников сокращенного рабочего дня, по результатам соцопроса, оказалось в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже, а больше всего готовых работать по 8 часов и дольше — в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
При этом молодые россияне стали меньше интересоваться удаленной работой: если раньше такой формат считали преимуществом 40% опрошенных до 35 лет, то сейчас — только 25%.
Исследование также показало, что молодежь чаще выбирает работу в крупных компаниях, где можно развиваться, а также социально значимые и творческие профессии. Мечтающих полностью отказаться от работы в среднем по России оказалось около 6%.
Жители Лондона увидели в небе огромного дракона
Над Лондоном 22 июня появился огромный дракон, который удивил и напугал жителей города. Необычное воздушное шоу организовали в честь выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» — спин-оффа «Игры престолов».
Модель дракона Сиракса весит 13 килограммов, а в длину достигает 8 метров. Ее оснастили 23 подвижными элементами и специальными воздушными винтами, которые помогают имитировать настоящий полет. На разработку ушло около трех месяцев и более 3000 часов работы команды из 14 человек.