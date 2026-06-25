Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Геологи зафиксировали две серии подземных толчков с магнитудой 7,1 и 7,5. Эпицентр находился примерно в 60 км от города Валенсия, толчки ощущались в Каракасе.

Власти объявили режим ЧС в стране. Международный аэропорт имени Симона Боливара получил повреждения и закрыт.

Точных данных о разрушениях и пострадавших пока нет. По оценке Геологической службы США, вероятность того, что число жертв превысит 100 тыс. человек, составляет около 30%. Есть угроза цунами.

Вскоре после серии землетрясений в Венесуэле произошло еще одно — на северо-востоке Японии. Его магнитуда составила 6,9.