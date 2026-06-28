Главное к утру 28 июня. Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и абсолютный рекорд на ЕГЭ
Иран и США обвинили друг друга в нарушении перемирия и обменялись ударами
Американские корабли и истребители атаковали 10 объектов в Иране. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
Уточняется, что целями ударов стали:
- объекты военной разведки;
- системы связи;
- позиции ПВО;
- склады дронов;
- средства постановки морских мин.
Причина атаки — якобы атака Тегерана на танкер Kiku, который перевозил через Ормузский пролив более 2 млн баррелей нефти.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.
Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать.
Президент Сербии решил уйти в отставку
Сербский президент Александр Вучич на митинге 27 июня объявил, что через несколько недель подаст заявление об отставке и назначит досрочные выборы лидера государства и депутатов в парламент страны. Они могут пройти уже осенью 2026-го.
Отставки Вучича требует оппозиция. С ноября 2024 года в Сербии проходят протесты из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде. Последний крупный митинг за отставку правительства прошел в мае текущего года.
На Кубани загорелся НПЗ, а в Ярославле перекрывали движение из-за атаки дронов
Беспилотники атаковали Краснодарский край. В Славянске-на-Кубани при падении обломка дрона погиб человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Власти окажут его семье помощь.
Кроме того, в результате налета БПЛА загорелся местный нефтеперерабатывающий завод и получили повреждения линии электропередачи, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Беспилотную опасность объявляли также в Ярославской области. Движение машин из Ярославля в сторону Москвы перекрывали, а губернатор региона Михаил Евраев предупреждал: на территории области могут находиться фрагменты сбитых дронов. Позднее движение автомобилей восстановили.
Обломки БПЛА также упали на окраине города Родники в Ивановской области, сообщало правительство региона. По предварительным данным, никто не пострадал.
По информации Минобороны РФ, всего за ночь системы ПВО уничтожили 213 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
Россияне с 1 июля смогут получить ряд пособий без заявлений
В России c 1 июля начнут рассчитывать некоторые виды социальных выплат без необходимости писать заявления. Речь идет о пособиях по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет, а также о выплатах по больничным листам.
В случае, например, больничных Соцфонд начнет автоматически рассчитывать выплаты на основе данных лицевых счетов россиян. Ведомство будет обращаться к работодателям только в крайних случаях.
В России могут ввести обучение вождению праворульных машин
Автошколы некоторых российских регионов могут ввести программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем. Сейчас власти изучают, насколько это целесообразно.
Речь идет о регионах Дальнего Востока, объяснил экономист Александр Тимофеев. А о введении новых программ власти задумались из-за возросшего числа ДТП с праворульными машинами, предположил эксперт.
Московская школьница набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
набрала выпускница Екатерина Малкова
Она сдавала русский язык, химию, физику, информатику и профильную математику. Мэр Москвы Сергей Собянин уже поздравил девочку, ее родителей и учителей с рекордным результатом. Такого количества баллов не набирал никто за 25 лет существования ЕГЭ.
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге завершился традиционный праздник «Алые паруса». В нем приняли участие 66 тысяч выпускников.
По Неве проплыл бриг «Россия» под алыми парусами. После этого над ним запустили сотни фейерверков.
Узбекистан покинул ЧМ-2026 по футболу
Сборная Узбекистана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Свой последний матч команда сыграла с игроками из ДР Конго. Узбекистан проиграл со счетом 1:3 и занял последнее место в группе.