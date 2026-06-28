Главное к утру 28 июня. Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и абсолютный рекорд на ЕГЭ

Сербский президент Александр Вучич на митинге 27 июня объявил, что через несколько недель подаст заявление об отставке и назначит досрочные выборы лидера государства и депутатов в парламент страны. Они могут пройти уже осенью 2026-го.

Отставки Вучича требует оппозиция. С ноября 2024 года в Сербии проходят протесты из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде. Последний крупный митинг за отставку правительства прошел в мае текущего года.