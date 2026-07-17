Главное за 17 июля. Санкции ЕС за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву». Москва припомнила Брюсселю «Северный поток»
Санкции Евросоюза с формулировкой «за удары по Киеву» показывают двойные стандарты Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат спросила в своем телеграм-канале, когда ЕС введет ограничения против Киева за обстрелы Запорожской АЭС, гибель людей в Старобельске и Донецке.
Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?... А «За подрыв газопровода Северный поток»? Нет никаких сомнений, что и «За обстрел Тегерана» Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?
Новые санкции показывают, что Европа осознает свое поражение в конфликте, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, Евросоюз сам организует и поддерживает военные действия на Украине, поэтому заявления европейских лидеров выглядят цинично.
Кто попал под санкции ЕС
Совет ЕС ввел ограничения против председателя совета директоров Ирины Харисовой и пяти компаний группы «АБС Электро».
Группа объединяет) предприятия, которые разрабатывают и производят программно-аппаратные комплексы релейной защиты и автоматизации.
Продукцию компаний «ВНИИР», «ЗЭиМ Автоматизация» и «АБС Электротехника» используют в электроэнергетике, атомной, нефтяной, газовой, оборонной и транспортной промышленности.
Фигурантам списка запретят въезд в Европу, а их активы заморозят.
В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военным объектам и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает украинскую армию.
Урсула фон дер Ляйен была в убежище в Киеве
Брюссель объявил о санкциях через два дня после визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев.
Во время воздушной тревоги она спустилась в подземное убежище.
Евросоюз выделит Украине еще миллиард евро на беспилотники и подпишет соглашение об оборонно-промышленном партнерстве, анонсировала фон дер Ляйен.
Украина планирует увеличить производство дронов до 20 миллионов единиц в год, заявил Владимир Зеленский.
Сенат США поддержал пакет «адских» санкций против России, а Иран объявила охоту на Трампа
Сенат США большинством голосов поддержал двухпартийный законопроект о новых «адских» санкциях против России. Инициативу, которую разрабатывали при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), поддержал 61 член верхней палаты конгресса.
Теперь документ должна одобрить Палата представителей, после чего его направят президенту.
Дональд Трамп готов подписать закон в память о коллеге, но окончательного решения пока не принял, заявил он.
Новая версия санкционного пакета предусматривает:
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санкции против президента Владимира Путина, высокопоставленных чиновников, предпринимателей и оборонных предприятий России;
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импортные пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей российского сырья и стран, которые помогают обходить ограничения;
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блокировку активов Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ»;
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запрет на покупку российского государственного долга и новые инвестиции американских граждан в экономику России;
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санкции против российского теневого флота и компаний, которые помогают Москве обходить действующие запреты.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм,* которого в российских СМИ называли «одним из главных русофобов США» скоропостижно умер 11 июля в своем доме в Вашингтоне из-за расслоения аорты. За день до смерти он вернулся из десятой поездки на Украину, где обсуждал законопроект с Владимиром Зеленским.
После смерти Грэма к расследованию подключилось ФБР: в американской прессе появились конспирологические версии о якобы «отравлении» сенатора.
*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Проиранская коалиция «Исламское сопротивление в Ираке» пообещала выплатить 10 миллионов долларов за голову Дональда Трампа. Как сообщает газета The Times of India, вознаграждение получит человек, который убьет американского президента или поможет спланировать покушение.
Боевики утверждают, что собрали эту сумму за счет добровольных взносов сторонников коалиции.
Свое решение группировка объяснила местью за гибель командующего спецподразделением «Кудс» КСИР Касема Сулеймани и замглавы иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.
Оба военачальника погибли 3 января 2020 года неподалеку от аэропорта Багдада в результате атаки американского беспилотника. Приказ на ликвидацию тогда отдал лично Дональд Трамп во время своего первого президентского срока.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал ближневосточную недвижимость Трампа законными целями для ударов. В опубликованном списке значатся принадлежащие бизнесмену гольф-клубы, комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, а также небоскребы в Джидде и Эр-Рияде.
В Британии избрали нового премьера. Как «Король Севера» Бернем относится к России
Новым лидером правящей Лейбористской партии Великобритании стал бывший мэр Манчестера Энди Бернем. Он сменит уходящего в отставку непопулярного премьер-министра Кира Стармера.
Чем известен Бернем:
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считает себя социалистом и относится к «мягкому левому» крылу партии;
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поддерживает общий курс Лондона на помощь Украине и критику РФ.
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получил в прессе прозвище «Король Севера» за жесткую защиту интересов жителей Манчестера перед Лондоном во время пандемии;
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намерен сосредоточиться на внутренних проблемах — децентрализации экономики и масштабном строительстве муниципального жилья;
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планирует открыть дополнительный офис премьер-министра в Манчестере и управлять страной без переезда в Лондон.
Приход Бернема к власти не изменит отношение Лондона к Москве, заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Наталья Еремина.
По ее мнению, у лейбористов не хватит денег на социальные обещания нового лидера, поскольку Великобритания продолжает тратить средства на геополитические проекты и помощь Украине. Поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет, подтвердил сам Бернем в статье для The Times.
Россия возобновит прямые рейсы с Азербайджаном. О чем еще договорились страны
МИД Азербайджана анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Некоторые прямые рейсы хотят возобновить уже в ближайшее время, сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
Полеты между странами приостановили после крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года, в котором погибли 38 человек. Тогда самолеты из Баку перестали летать в 10 российских городов — Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.
Пассажирский самолет Embraer 190 потерпел крушение 25 декабря 2024 года в казахстанском Актау, когда летел из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа — граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Погибли 38 человек.
Причиной трагедии стало непреднамеренное срабатывание системы противовоздушной обороны в российском воздушном пространстве.
В апреле 2026 года стало известно, что Москва и Баку пришли к урегулированию последствий из-за крушения самолета AZAL. В том числе стороны договорились о выплате компенсаций.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой.
Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с азербайджанским коллегой. Эта пауза образовалась в последние несколько месяцев, уточнил он. В Москве обратили внимание на заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о том, что страны оставили позади прежние сложности и их отношения полностью нормализованы.
Москва и Баку договорились о встрече на уровне вице-премьеров. Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев встретятся в сентябре, чтобы обсудить ряд направлений.
Сорванные теракты и задержание блогера за фейки про ВС РФ
В Севастополе предотвратили теракт. Его планировал 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, сообщили в ФСБ.
Летом 2025 года он сам собрал бомбу, которую собирался взорвать у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.
Все это время самодельное взрывное устройство он хранил дома, пока на него не вышли спецслужбы.
Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках про армию. Юриста отправили из Петербурга в Москву, где ему должны избрать меру пресечения. Предположительно, претензии к нему возникли из-за серии постов в его телеграм-канале.
Весной 2026 года Ремесло, ранее занимавший провластую позицию и критиковавший оппозиционеров, выступил с критикой СВО. После этого он попал в психиатрическую больницу в Петербурге, где лечился в отделении для людей с депрессивными психозами.
Мошенник уговорил российскую школьницу сжечь заправку. 15-летняя девочка пришла на АЗС в подмосковной Балашихе, облила заправочный терминал горючим и попыталась поджечь спичками. Ее остановили сотрудники заправки.
Полиции школьница рассказала, что неизвестный мужчина угрожал ей по переписке, поэтому она согласилась выполнить его требование.
В отношении девочки возбудили уголовное дело о покушении на умышленный поджог. Также по этому факту возбудили уголовное дело о теракте. С прошлого года в России снизили возраст уголовной ответственности за диверсии и терроризм. Теперь по этим статьям наказывают с 14 лет.
Госслужащих переводят в «Макс», в Госдуме призывают вернуть Telegram, а мошенники блокируют айфоны подросткам
Всех российских госслужащих переведут на платформу «Макс» к 2030 году. Такое распоряжение выпустило правительство. В нем говорится, что доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций с использованием многофункционального сервиса обмена информацией через четыре года должна составить 100%.
В Госдуме призвали разблокировать Telegram. Зампред думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов, сказал, что с основателем мессенджера Павлом Дуровым нужно искать «точки соприкосновения». По словам депутата, Минцифры на просьбу представителей КПРФ оценить эффективность мер по блокировке иностранных приложений в России ответило формально и этот ответ раскрывает «не все озабоченности, которые были высказаны депутатами в депутатском запросе».
Мошенники начали блокировать айфоны российских подростков. Аферисты дают школьникам логин и пароль от учетной записи iCloud и под разными предлогами уговаривают их зайти в нее со своего айфона (например, просят распечатать билеты на самолет). Так они получают доступ к гаджету, блокируют его и требуют деньги за разблокировку.
Что еще важно: начальная военная подготовка в школах, помощь с арендой жилья молодым семьям и евро по 90
Минпросвещения РФ предложило выделить начальную военную подготовку в школах в отдельный курс. Сейчас этот модуль изучают на уроках по основам безопасности и защиты Родины. Ведомство предлагает разделить его на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Каждый курс будет рассчитан на 34 часа.
В рамках начальной военной подготовки школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты и правила при объявлении эвакуации.
Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября.
В Госдуме предложили оплачивать половину аренды молодым семьям с детьми. В некоторых регионах такие меры поддержки уже есть, но они отличаются в зависимости от субъекта. Депутаты предлагают ввести федеральный стандарт: компенсировать молодым семьям не менее 50% расходов на наем жилого помещения при рождении первенца и не менее 75% после рождения второго и последующих детей. Свою идею парламентарии направили в правительство.
Официальный курс евро достиг почти 90 рублей. Центробанк установил на 18 июля курс европейской валюты на уровне 89,89 рубля. Это на 67 копеек выше предыдущего. Доллар прибавил 8 копеек. Его официальный курс 78,39 рубля.
Что еще интересно: смерть режиссера КВН, цены в открытых бассейнах и пересдача ЕГЭ ради 1 балла
Скончалась режиссер «КВН» Светлана Маслякова. Вдова телеведущего Александра Маслякова умерла на 79-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Маслякова пришла на телевидение сразу после школы. С 19 лет она работала ассистентом режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. В 1971 году она вышла замуж за Маслякова. Затем она работала режиссером КВН и помогала готовить программы клуба.
Цифра: сколько стоит поплавать в открытом бассейне. Подсчитали аналитики сервиса 2ГИС, изучив цены в городах-миллионниках.
столько в среднем стоит сеанс в открытом бассейне в выходные дни
В будни поплавать под открытым небом будет дешевле примерно на 500 рублей.
Самые демократичные цены на такой вид досуга в Воронеже — 1400 рублей в выходные и почти 1150 в будни. Самые «кусачие» — в Москве по будням (больше 2700 рублей), а по выходным в Екатеринбурге (почти 3300 рублей).
Российский школьник пересдал ЕГЭ с 99 баллов на 100. 1 балла до максимального результата столичному выпускнику изначально не хватило по профильной математике. Но он был уверен, что знает предмет на все сто, поэтому решил пойти на пересдачу. «Страшно было именно не пересдавать, а не попробовать улучшить баллы», — поделился школьник. Учиться дальше он планирует в МГУ, на механико-математическом факультете.