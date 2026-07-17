Фигурантам списка запретят въезд в Европу, а их активы заморозят.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военным объектам и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает украинскую армию.

Урсула фон дер Ляйен была в убежище в Киеве

Брюссель объявил о санкциях через два дня после визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев.