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17 июля 2026, 07:51

Главное за 17 июля. Пенсионные накопления от умерших родственников, отпуск для отцов новорожденных и опасная «плотоядная» бактерия

Главное за 17 июля. Пенсионные накопления от умерших родственников, отпуск для отцов новорожденных и опасная «плотоядная» бактерия
Россиянам напомнили, что они могут получить пенсионные накопления умерших родственников. Зза выплатой нужно обращаться самостоятельно — автоматически она не перечисляется. Тем временем в Госдуме предложили давать отцам новорожденных пять дней оплачиваемого отпуска. О крупнейшем с 2022 года падении индекса Мосбиржи, новой схеме мошенников с виртуальными картами, опасной «плотоядной» бактерии и других событиях — читайте в дайджесте.

Индекс Мосбиржи показал крупнейшее падение с 2022 года

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта. Это стало самым сильным дневным падением российского фондового рынка с сентября 2022 года. Индекс РТС потерял 4,7%. Среди лидеров снижения оказались акции VK, «Полюса», «Сургутнефтегаза», «Русала» и других крупных компаний.

На рынок повлияли геополитические факторы и ожидания инвесторов по решениям Банка России о ключевой ставке. Ближайшее заседание по ней пройдет 24 июля.

Индекс РТС показывает...

как меняется стоимость акций крупнейших российских компаний. Он рассчитывается в долларах США и помогает оценить общее состояние российского фондового рынка.

В Госдуме напомнили, как получить пенсионные накопления умершего родственника

Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляются автоматически. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня смерти, напомнил депутат Госдумы Николай Новичков.

Что нужно знать:

  • если человек заранее указал правопреемников, накопления получат именно они;
  • если такого заявления нет, деньги выплачиваются родственникам в порядке -очередности, установленной законом;
  • обращаться нужно в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд, где формировались накопления;
  • понадобятся заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, документы о родстве и реквизиты счета.

Важно: остаток накоплений можно получить только в том случае, если пенсионер оформил срочную выплату. При пожизненной накопительной пенсии невыплаченные средства не наследуются, уточнил парламентарий.

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с виртуальными банковскими картами

Аферисты начали предлагать россиянам оформить виртуальные зарубежные банковские карты якобы для оплаты иностранных сервисов, онлайн-покупок и подписок, предупредил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники могут выманить паспортные данные, реквизиты банковских карт или деньги за несуществующую услугу. В результате человек рискует потерять средства и передать мошенникам свои персональные данные.

Сенатор рекомендовал оформлять банковские карты только через лицензированные финансовые организации и не доверять предложениям, которые обещают быстро обойти существующие ограничения.

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В Госдуме захотелт давать отцам новорожденных оплачиваемый отпуск

Отцам после рождения ребенка предложили давать пять дней оплачиваемого отпуска. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, это время необходимо, чтобы подготовить дом к приезду матери с ребенком. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает в таких случаях только неоплачиваемый отпуск и тоже пять дней.

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Туристам рассказали, как защититься от «плотоядной» бактерии в Средиземном море

На фоне аномальной жары в Средиземном море распространяется бактерия Vibrio vulnificus, которую называют «плотоядной». Из-за нее в Испании ранее закрывали несколько пляжей.

В зависимости от штамма инфекция может привести к воспалению кожи, тяжелым кишечным расстройствам или инфекциям ушей.

По словам эксперта в области общественного здравоохранения Амедео Манфрина, чтобы снизить риск заражения, нужно тщательно обрабатывать раны и заклеивать их водонепроницаемым пластырем перед купанием. После контакта с морской водой рану необходимо промыть, продезинфицировать, а пластырь сменить.

Особую осторожность специалист рекомендовал соблюдать детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

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Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева

12 июля возрасте 74 лет умерла Элеонора Николаева — вдова народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева. Она ушла из жизни спустя восемь месяцев после смерти мужа.

Элеонору Николаеву похоронили рядом с супругом на Троекуровском кладбище. По словам знакомой семьи, она тяжело переживала утрату мужа, с которым прожила более 50 лет.

Названа самая дорогая квартира в московских небоскребах

Самая дорогая квартира в небоскребах Москвы выставлена на продажу за 1,7 млрд рублей. Ее площадь 694 квадратных метра и находится она на 66-м этаже жилого комплекса «Капитал Тауэрс» в Пресненском районе.

1,7 млрд рублей

стоит самая дорогая квартира в Москве

В тройку самых дорогих также вошли квартиры стоимостью 396,5 млн и 342 млн рублей в жилых комплексах «Начало» и «Аурус». Среди новостроек бизнес-класса самым дорогим жильем стал лот за 287,1 млн рублей в ЖК «Ривер парк Кутузовский».

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В Китае представили крупнейшую в мире открытую ИИ-модель

Китайский стартап Moonshot AI представил крупнейшую в мире ИИ-модель с отрытым исходным кодом Kimi K3. Она содержит 2,8 трлн параметров.

Kimi K3 предназначена для сложных задач, включая программирование, работу с большими объемами информации и логические рассуждения. Модель по производительности уступает только самым мощным закрытым ИИ-системам — Claude Fable 5 и GPT 5.6 Sol, но превосходит большинство других аналогов.

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