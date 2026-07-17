Главное за 17 июля. Пенсионные накопления от умерших родственников, отпуск для отцов новорожденных и опасная «плотоядная» бактерия

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта. Это стало самым сильным дневным падением российского фондового рынка с сентября 2022 года. Индекс РТС потерял 4,7%. Среди лидеров снижения оказались акции VK, «Полюса», «Сургутнефтегаза», «Русала» и других крупных компаний.

На рынок повлияли геополитические факторы и ожидания инвесторов по решениям Банка России о ключевой ставке. Ближайшее заседание по ней пройдет 24 июля.