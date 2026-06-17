Удар по автобусу с детьми, покушение на Трампа и самое сложное слово на ЕГЭ-2026. Главное за 17 июня
ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. Есть погибшая и раненые
Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Ребята вместе с сопровождающими ехали из Гомеля на отдых в Геленджик через Брянскую область.
«Погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу», — рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Всего в автобусе находилось 44 пассажира, 28 из них — дети. Тех, кто не пострадал, планируют отвезти на родину.
Реакция Москвы
В Кремле назвали удар по автобусу терактом и отметили, что президент России Владимир Путин уже отреагировал на случившееся.
Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым.
В российском МИД назвали произошедшее «гнусным преступлением режима Зеленского» и заявили, что Киев сознательно делает детей мишенью своих ударов.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов также считает, что удар ВСУ был прицельным, так как перепутать пассажирский автобус с военной техникой невозможно.
А в Госдуме добавили, что Россия ответит на атаку. Но только на поле боя.
Что заявила Белоруссия
МИД Белоруссии осудил атаку беспилотника на автобус с юными футболистами и потребовал объяснений от украинских властей.
Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения.
Кроме того, Белорусская федерация футбола рассказала о происшествии УЕФА и ФИФА.
Об инциденте высказался депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич. По его словам, Украина пытается втянуть Белоруссию и всю Европу в конфликт. А причина этому — неудачи на фронте.
Белорусский президент Александр Лукашенко пока ситуацию не комментировал.
Атака на Курскую область
Также 17 июня украинские беспилотники ударили по автозаправке на трассе Белица — Коммунар в городе Обояни Курской области. Атака пришлась на автомобиль, пострадали три человека.
Всех пострадавших доставили в больницу, уточнил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
СМИ: Запад собрался делать на Украине баллистические ракеты для «глубоких ударов»
Страны «Большой семерки» договорились производить на Украине западные дальнобойные ракеты и системы ПВО. Французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что выпуск вооружения наладят по иностранным лицензиям.
Речь идет о системах противовоздушной обороны и средствах «для нанесения глубоких ударов».
Точный перечень техники пока не раскрывают, но Москва уже неоднократно предупреждала, что накачивание Киева оружием лишь затягивает конфликт.
Дональд Трамп согласился продолжить поддержку Украины в обмен на помощь европейских стран на Ближнем Востоке. Издание Politico выяснило, что президент США призвал лидеров G7 поддержать его ядерную сделку с Ираном и помочь разминировать Ормузский пролив силами европейских флотов.
Трамп также заявил, что готов усилить давление на Москву ради заключения мира.
Трампа попытались убить в день рождения на боях без правил. Что известно
Минюст США признал заговор с целью атаки на Белый дом покушением на Трампа.. Атака должна была произойти во время турнира по боям без правил (UFC) в Белом доме.
Бой проводился во время празднования 80-летия президента. Группа из пяти человек планировала взорвать дроны, начиненные пластидом, над Белым домом.
Затем бегущую толпу должны были расстрелять снайперы. Спецслужбы уже предъявили обвинения пятерым задержанным — им грозит пожизненное заключение.
Сам Трамп заявил, что ничего не слышал о подготовке теракта в Белом доме и просто наслаждался хорошим боем.
Это уже четвертое покушение на политика за два года.
В июле 2024-го стрелок ранил его в ухо на митинге в Пенсильвании. В сентябре того же года вооруженного мужчину поймали в его гольф-клубе во Флориде.
А в апреле 2026-го нападавший с дробовиком прорвался на ужин Трампа с прессой в Вашингтоне.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предотвращенный теракт на турнире UFC плохо подготовленным. Политик заявил в эфире Fox News: заговорщики действовали непрофессионально, у них не было четкого плана, и в момент подготовки они даже находились не в Вашингтоне.
Полиция раскрыла заговор благодаря звонку матери одного из заговорщиков. Американка обратилась к шерифу из-за подозрительного поведения 19-летнего сына Тайсена Пропера. Неожиданно для нее парень купил оружие, бронежилет и камуфляж.
Женщина подслушала его разговоры с онлайн-собеседниками из радикальной группировки и заметила, что он детально изучает карты Вашингтона. Силовики провели обыск в его доме, после чего Пропер выдал имена остальных соучастников.
ФСБ задержала миллиардера Илью Трабера. «Короля портов» заподозрили в заказном убийстве
ФСБ задержала в Санкт-Петербурге влиятельного миллиардера Илью Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова. Силовики обыскали загородный дом бизнесмена и офисы его компаний, после чего увезли Трабера и его давнего партнера Владимира Даниленко на допрос в Москву.
Следователи считают, что Трабер мог заказать убийство «хозяина Выборга» Александра Петрова, которого снайпер застрелил из винтовки в октябре 2020 года.
Трабер начал бизнес в конце 1980-х годов с торговли антиквариатом, за что получил кличку Антиквар. Позже он контролировал крупнейшие портовые и топливные активы Северо-Запада, включая Петербургский морской порт и Нефтяной терминал.
В Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин знает фамилию Трабера по совместной работе в Санкт-Петербурге в 1990-х годах, но близких отношений между ними не было.
Силовики раскрыли возможные связи задержанного миллиардера с лидерами Тамбовской и Малышевской ОПГ, сообщили СМИ. Сам Трабер ранее подтверждал, что в 1980-е годы вел совместный бизнес с будущим лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным).
Кроме того, испанская полиция объявила бизнесмена в международный розыск по делу «русской мафии» за участие в деятельности Малышевской группировки. Ордер на его арест в Европе до сих пор действует.
Имущество Ильи Трабера оценили в один миллиард рублей. По данным СМИ, предприниматель владеет элитным поместьем площадью 69 тысяч квадратных метров в поселке Красная Заря в Ленобласти.
На участке расположены особняк, четыре жилых дома, пруды и бассейны. Также в его собственности находится квартира в Санкт-Петербурге стоимостью около 30 миллионов рублей.
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