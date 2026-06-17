Удар по автобусу с детьми, покушение на Трампа и самое сложное слово на ЕГЭ-2026. Главное за 17 июня

В российском МИД назвали произошедшее «гнусным преступлением режима Зеленского» и заявили, что Киев сознательно делает детей мишенью своих ударов.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов также считает, что удар ВСУ был прицельным, так как перепутать пассажирский автобус с военной техникой невозможно.

А в Госдуме добавили, что Россия ответит на атаку. Но только на поле боя.

Что заявила Белоруссия

МИД Белоруссии осудил атаку беспилотника на автобус с юными футболистами и потребовал объяснений от украинских властей.